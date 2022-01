México.- Luego del revuelo que causó la publicación en redes sociales de las fotografías del viaje de Aleida Núñez a Dubái con un texano millonario, la actriz salió a aclarar el tipo de relación que lleva con Bubba Saulsbury.

Aunque fue para fin de año que la actriz y cantante Aleida Núñez viajó a los Emiratos Árabes, fue hasta ahora que imágenes de ella con su supuesto galán comenzaron a circular en las redes sociales, pues ella solo había publicado fotografías en las que aparecía sola en su lujoso viaje.

Fue tanto el ‘ruido’ que se generó sobre que Aleida tenía un novio millonario, y que algunos medios incluso lo llamaron como el ‘Sugar Daddy’ de la actriz, ella misma tuvo que aclarar lo que se ha dicho sobre su relación con el empresario estadounidense de 51 años.

Bubba Saulsbury y Aleida Núñez pasaron juntos el Año Nuevo en Dubái. Foto: Facebook

Aleida Núñez flechó a Bubba en San Miguel de Allende

En entrevista para el programa “De primera mano”, la famosa nacida en Lagos de Moreno, Jalisco, dio detalles sobre cómo conoció a su supuesto galán, pues negó haberlo conocido a través de internet.

Yo lo conocí a él por medio de una amiga en común... nos conocimos en San Miguel de Allende, ella me lo presentó, eso fue en octubre del año pasado y a raíz de eso él empezó a viajar a México para visitarme, para conocernos, para salir, platicar”, explicó la actriz.

Aleida comentó que ella ya tenía planeado su viaje a Dubái y negó que él se lo hubiera pagado, sino que cuando ella le contó sus planes, él quiso acompañarla.

“Yo le comenté que me iba a Asia, tenía el plan de irme a Emiratos Árabes y a Turquía y platicando de eso, me dijo ‘yo también quiero hacer ese viaje ¿por qué no lo hacemos juntos?', ahí decidimos hacerlo juntos, pasamos el fin de año y pasamos varios días y la pasamos súper bien”, contó Núñez.

Cuando el periodista Gustavo Adolfo Infante la cuestionó sobre el título que le ponía ella al hombre de 51 años, ella no quiso referirse a él como su novio, pero mucho menos desea que digan que es su ‘Sugar Daddy’.

“Estamos viviendo una etapa muy bonita, conociéndonos, viajando, y no me gustaría a mí dar una declaración poniendo título de nada, porque él y yo sabemos perfectamente lo que estamos llevando y no quiero publicar más de mi parte íntima personal”, dijo.

Aleida aseguró que Bubba es todo un caballero con ella, y que incluso se ofreció a aclarar ante los medios el tipo de relación entre ambos, para evitar causarle problemas a ella.

“Él está preocupado por mí, él quiere que todo vaya bien y que la gente también sepa que él no tiene malas intenciones conmigo, al contrario tiene pretensiones de algo formal”.

Aunque Aleida no quiso ponerle título al tipo de relación que lleva con Bubba, sí contó que aunque ella habla poco inglés y él no habla nada de español, sí hay algo que dice perfectamente.

“No habla nada español, pero sabe decirme 'mamacita'”, dijo entre risas Aleida Núñez.

