Aleida Núñez termina su romance con millonario ¿qué pasó?

Ciudad de México.- Aleida Núñez fue blanco de críticas durante las celebraciones decembrinas cuando compartió unas fotos donde se le puede ver en plan romántico disfrutando de unas vacaciones junto al millonario Bubba Saulsbury.

A través de su cuenta de Instagram la actriz impactó a todos sus seguidores con su amoroso viaje el cual ilustró con increíbles paisajes y grandes lujos, lo que sirvió para detonar la ola de especulaciones sobre su relación, e incluso se extendió el rumor que aseguraba Aleida tenía un “sugar daddy” asintiendo que llevaba una relación por interés.

Ante toda la polémica que se desató entre usuarios de redes sociales, la actriz decidió dar una entrevista al programa de Gustavo Adolfo Infante donde Aleida rompió su silencio sobre su relación y calló bocas argumentando que su relación no era por interés.

Además, compartió que estaba muy contenta con su nueva relación, en la cual resaltó que es porque admiraba y respetaba a Bubba:

Estoy contenta, creo que es una buena persona. No podría estar con alguien que no me trate bien, no sólo en lo material, en el sentido como hombre. He tratado de respetarme mucho, evito personas tóxicas en mi vida y en muchos sentidos lo admiro, lo respeto y vamos viendo cómo camina la relación”.