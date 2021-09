Alejandra Ávalos exige disculpa de Anel y los hijos de José José; los acusa de destruir su carrera

México.- La actriz y cantante Alejandra Ávalos dijo que ya no le pregunten sobre José José, pues ya no hablará de ese tema debido a que su carrera se ha visto perjudicada tras ser atacada por dar su opinión.

En entrevista para “Ventaneando”, de TV Azteca, la cantante dijo que su carrera, su nombre y su credibilidad ha sido deshonrada.

Ya no voy a hablar más de esas familias, por favor, no me sigan preguntando. Es impensable todo lo que han hecho en mi contra, es agresivo, violento, de baja calidad, de baja categoría, ya mancillaron mucho mi nombre, mi reputación y mi credibilidad”, dijo ante las cámaras de “Ventaneando”.