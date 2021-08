Alejandra Guzmán celebra cumpleaños de su sobrino Apolo y le preguntan por su hija

México.- Alejandra Guzmán estuvo en el festejo por el cumpleaños 2 de su sobrino Apolo Guzmán, por quien se desvive, lo que le trajo críticas en redes sociales, por el abandono a su hija Frida Sofía.

La cantante de 53 años compartió clips y fotos de lo que fue la celebración familiar por el cumpleaños 2 del pequeño Apolo, hijo de su hermano, Luis Enrique Guzmán Pinal.

“Magia y amor”, son las palabras que Alejandra Guzmán colocó al lado de las fotos en las que posa feliz con su hermano y sobrino.

En otra imagen, donde toda la familia Guzmán-Pinal luce sonriente y maquillada, y con motivo del festejo, la rockera escribió: “Feliz cumpleaños Apolo”.

En el festejo se pudo notar la presencia de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, con lo que dejan claro que están unidos contra la denuncia por abuso sexual contra el intérprete de “Popotitos” que interpuso su nieta Frida Sofía.

En redes sociales comentaron que La Guzmán se mostró súper encantada con su sobrino Apolo, hijo de su hermano, lo que debería darle, pero a su hija Frida Sofía, quien ha sufrido su abandono desde que era niña.

Este mensaje fue aplaudido por internautas que creen que la intérprete no puede con la culpa por el distanciamiento con Frida Sofía y por eso llena de cariño y atenciones a su sobrino.

Parece que se le olvidó que tiene hija, defiende al padre pero no a la hija, espero que no se arrepienta algún día Alejandra”, “Como cantante no hay queja, pero como mamá deja mucho que desear, ojalá se arreglarán las cosas entre ellas”, “Esto Frida debe sentirlo como una bofetada.. Que triste”, “Ahorita está dando lo que no le dio a su hija. La culpa no la deja”, reaccionaron seguidores.

En distintas entrevistas, Frida Sofía ha dado detalles del abandono que sufrió desde niña por parte de Alejandra Guzmán, para quien la prioridad era su carrera y su vida personal y amorosa.

Me ve como enemiga, que es lo que más me duele. Lo que más me duele es que siempre es el dinero, me cag... el dinero; por eso ahorita no estoy sentada en un millón de dólares, porque no tienes idea las ideas que tengo, los conceptos que tengo. Pero le tengo un resentimiento y un asco al dinero, lo que hace, cómo desbarata familias, cómo desbarata países”, le dijo Frida Sofía este año a Gustavo Adolfo Infante.