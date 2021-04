Me la dejaba 6 días: amiga confiesa que Alejandra Guzmán se iba de fiesta

México.- Alejandra Guzmán abandonaba a Frida Sofía cuando era una niña para irse de fiesta, y hubo una ocasión en que no regresó en seis días y su amiga tuvo que ir a buscarla a Miami para entregarle a su hija.

Así lo contó su amiga del pasado, la peruana Guisselt Hermoza, quien actualmente vive en San Francisco, California.

En un enlace telefónico que Guisselt tuvo con el conductor Gustavo Adolfo Infante, le contó que conoció a la cantante Alejandra Guzmán en 1999 a través de su roommie, quien trabajaba en ese tiempo para un compositor relacionado a la rockera.

Compartió que salían juntas a almorzar y la confianza aumentó al grado de dejarle varias veces a Frida Sofía para irse de fiesta, pero una ocasión sí fue demasiado, pues la hija de Silvia Pinal no regresó en seis días por su pequeña hija.

En varias ocasiones me dejó a Frida para que la cuidara, pero la última vez sí la tuve que llevar porque no sabía si entregarla a la Policía en la que vivía o llevarla a Miami Beach, porque no me contestaba ella el celular y ya la tenía muchos días”, confesó la mujer de origen peruano.

Guisselt Hermoza agregó que en ese entonces ella no tenía el dinero suficiente para hacerse cargo de una niña tan chica, por lo que fue hasta donde estaba Alejandra y se la entregó.

No tenía el dinero para hacerme cargo de una niña tan chiquita. Esa última vez me dijo: ‘cuidamela el fin de semana’ y pasaron seis días y no me contestaba, fui al departamento que ella tiene en Miami y le dije al de seguridad que venía a entregarle a la niña a la mamá”, contó.

Contrario a lo que hizo Alejandra Guzmán, Silvia Pinal le recordó a Frida Sofía que la ama con todo su corazón y la invita a enfrentar los problemas familiares juntas. Foto: Facebook.

Agregó que para su sorpresa, cuando subió el elevador, encontró a Alejandra Guzmán alcoholizada en la cama, lo que le daba miedo a Frida Sofía, quien tendría unos 8 años de edad.

Cuando llegué, encontré a Ale tomadísima, en la cama, estaba durmiendo. Frida tenía miedo de que la dejara sola, yo le dije: ‘me tengo que ir’, cuando me acerqué al elevador, Ale quiso agarrar un cereal para darle a la niña y se cayó de la silla y Frida corrió detrás mío porque la mamá se había abierto la ceja”, señaló.

Guisselt Hermoza le cree a Frida Sofía sobre el abuso sexual que denunció

La ex amiga de Alejandra Guzmán, Guisselt Hermoza, aseguró que le cree a Frida Sofía, quien acusó a su abuelo, Enrique Guzmán, de abuso sexual.

Me da mucha lástima la situación, la apoyo y le creo porque cuando somos niños no nos ven, no nos escuchan, no se alza nuestra voz”, dijo.

Frida Sofía compartió esta fotografía para demostrar que de niña, sí le temía a Enrique Guzmán. Foto: Instagram.

Confesó que como mamá de una adolescente de 14 años de edad le duele mucho que Alejandra Guzmán no apoye a su hija.

Si a mi mi hija me dice: ‘mami, fulano me tocó’ me volvería loca y la defendería con uñas y dientes, mi hija es mi hija, en mi vida después de Dios está mi hija, ¿por qué creerle a ese señor que se le nota hasta la cara de mañoso?”, opinó la peruana.

Compartió que Frida le confesó lo que su abuelo Enrique Guzmán le hacía de niña y ella le recomendó hablar, no guardar más algo tan doloroso.

Guisselt Hermoza recordó que de niña, Frida Sofía sufrió por el alcoholismo de Alejandra Guzmán. Foto: Especial.

Me lo comentó hace poco y yo le dije: ‘niña, no te calles, que esperas para decirlo, alza tu voz’ es hora de que escuchen nuestras voces y se haga justicia”.

Alejandra Guzmán maltrataba a Frida Sofía

También recordó que cuando la cantante estaba sobria era amorosa y atenta con Frida Sofía, pero cuando estaba alcoholizada, no.

Ella siempre venía a pedirle algo y Alejandra le decía: hazte para allá, cómo chingas”, recordó Guisselt Hermoza.

Al final, dijo que Frida Sofía quería mucho a su mamá, “yo veía el amor, ella cuidaba a su mamá, no la mamá a ella, cuando yo la cuidaba no recibía ningún centavo, Yo la cuidaba porque no tenía de otra”, finalizó.