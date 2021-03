¡Por fin! Alejandra Guzmán y Frida Sofía se reencuentran en programa en vivo

México.- Frida Sofía asistió al programa “Despierta América”, donde habló del acercamiento que ya comenzó a tener con su mamá, Alejandra Guzmán. Y sin esperarlo, fue enlazada en una llamada en vivo con la rockera, quien le recordó lo mucho que la ama y le prometió visitarla para hablar.

Aunque fue uno de los reencuentros más esperados en el medio del espectáculo, causó la molestia del equipo de la hija de Enrique Guzmán, quienes lo calificaron como una emboscada para la cantante mexicana.

Apenas entró la llamada en vivo, Frida Sofía se mostró sonriente, pero nerviosa y saludó a su madre, con quien no sólo convive desde hace tres años, sino que estaban enemistadas.

Enseguida, Alejandra Guzmán la saludó desde su casa, donde se recupera del COVID-19 y les explicó que ya han comenzado los acercamientos con Frida Sofía, los cuales serán poco a poco.

Yo aquí recuperándome de Covid que me dio hace algunas semanas y pues muy feliz porque hablé con ella en su cumpleaños y estamos tratando de arreglar nuestros asuntos”, dijo “La Guzmán” en la llamada.

En su turno, Frida Sofía saludó a su mamá y le dijo lo mucho que la necesita y lo que le ha dolido estar distanciada de ella.

Mami, para ser feliz, te necesito en mi vida, para sentirme completa, siempre te he necesitado, y yo sé que tú a mí también y ahí he estado, me ha dolido mucho estar tan distante y te extraño, pero sí tenemos que platicar tantas cosas”, le dijo Frida Sofía a la cantante.