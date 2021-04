'Alejandra Guzmán fue abusada por alguien cerca en su familia', afirma su ex

Parece que los escándalos dentro de la Dinastía Pinal nunca van a terminar, pues luego de que Frida Sofía denunciara que su abuelo Enrique Guzmán abusó sexualmente de ella cuando tenía 5 años, han salido a la luz muchas historias nada agradables, la más reciente es que Alejandra Guzmán fue violada por alguien muy cercano de su familia.

Alejandra Guzmán acudió al programa de Adela Micha, “Me lo dijo Adela”, donde volvió a defender a su padre, Enrique Guzmán y contó que su hija Frida Sofía está enferma pero no se deja ayudar; cuando salió al tema a Pablo Moctezuma, padre de la joven y quien sí la está apoyando en su proceso, dijo que le parecía bien que la ayudara, que ella no hablado con él desde hace 29 años y que no lo va a hacer.

"porque a él ya se le olvidaron las golpizas que me dio", afirmó La Guzmán.

Tras esto, el propio Pablo se comunicó con el periodista Gustavo Adolfo Infante, y en vivo en el programa “De primera mano”, dijo que estaba muy enojado por las declaraciones de Alejandra, negó haberla golpeado, incluso dijo que era ella la agresiva, que lo había atacado con un cuchillo, con botellas, y no solo a él, y que él tuvo que defenderse, además dijo que le fue infiel ‘con 500 hombres’. Pero sobretodo, dijo sentirse dolido de que Alejandra no le crea a su hija.



“A mí Alejandra me contó algo muy fuerte y es lo que más tristeza me da de todo, a mí Alejandra me contó que fue abusada sexualmente por alguien cerca en su familia. No me platicaron, esto no es chisme. Entonces, que Alejandra no haya tenido la empatía de que su hija haya declarado algo así sobre su padre (Enrique) y no haber corrido a verla”, aseguró Pablo Moctezuma.

Pablo Moctezuma y Alejandra Guzmán cuando eran pareja. / Foto: Especial

‘Esa triste estar entre tanta mierda’

En la entrevista con Adela Micha, Alejandra contó que Frida fue diagnosticada a los 12 años con ‘border personality’, que según explicó la cantante que hay un desorden que hace decir cosas que ella cree que son ciertas, y desde entonces trató de ayudarla, sin embargo dijo “yo no puedo ayudarla porque yo también tengo mis problemas”.

La cantante dijo que Frida Sofía ha dicho muchas cosas de ella que no son ciertas, como el hecho de que se haya involucrado sexualmente con Christian, un novio de su hija, y cree que la ira que tiene Frida contra ella es que dejó de darle dinero para su mantenimiento, que dejó de pagarle el seguro médico, porque se medicaba a su manera.

“Esto está llegando a un nivel incontrolable, no sé porqué hay esa necesidad de hacernos daño. Yo no he hablado porque es mi hija, no la he demandado por que es mi hija, pero yo no puedo permitir que esté contra mi padre que tanto la apoyó”, contó.

Cierra un capítulo

La intérprete de "Reina de corazones", expresó en varias ocasiones que ama a su hija, pero que no sabe qué hacer para ayudarla, y compartió que en sus conciertos canta el tema "Yo te esperaba", el cual dedicó a su hija, destrozada.

"Soy una madre destrozada, nunca había vivido algo tan feo como ver a mi padre destrozado por algo que no ha hecho, y eso es injusto y yo hoy vengo a decirlo, y no lo voy a volver a decir jamas, yo hoy cierro este capítulo, si ella quiere abrirlo y acepta la ayuda enfrente de un psicoanalista, de un terapetua, de alguien que nos pueda ayudar, adelante, si esto va a llegar hasta la ley ojalá lleguen hasta la raíz para que la pueda ayudar".

"Eso es lo único que le pido a Dios, porque yo no puedo con esto, se lo dejo a él y que él me ayude, porque realmente es muy triste estar involucrado en tanta mierda".

La estrella mexicana, quien en la entrevista aceptó que lleva 2 meses sobria, dijo que lo que desea es que su hija sea independiente: "Ella nada más está ahí en Miami viviendo como una reina y así no es la vida, hay que chingarse, hay que chingarse para sacar todo eso adelante", dijo con la voz cortada.