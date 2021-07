VIDEO. Ya estoy cansada: Alejandra Guzmán quiso tirar la toalla a causa de los polímeros

México.- Alejandra Guzmán dio de qué hablar una vez más, ahora en La Entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, donde compartió a detalle cómo ha sido la difícil batalla que ha tenido por su cuerpo desde que fallaron las inyecciones de polímero para el agrandamiento de glúteos que se aplicó en 2009.

Ha sido una lucha muy dura, una lucha muy larga… empecé a darme cuenta de que no estaba bien de la salud cuando estaba en Londres haciendo un disco y ahí ya no podía caminar y ahí me empezaba yo a sentir, así como en la noche una fiebre espantosa, se necrosa tu piel, se pone negra, se pone dura como una piedra”, recordó Alejandra Guzmán.

Alejandra Guzmán también platicó sobre la desesperación que sentía al someterse a tratamientos muy invasivos y cómo llegó al punto de permitir que los médicos experimentaran con ella para salvar su vida.

A pesar de los problemas de salud por los que ha pasado, Alejandra Guzmán ama sus cicatrices. Foto: Facebook.

La primera vez que me operaron fue una tortura porque me arrancaron todo… cambié de doctor, y así cada vez que yo veía que ya no sabían qué hacer conmigo, cambiaba de doctor… me daba desesperación que no sabían cómo ayudarme… y yo firmé de: ‘órale, hagan experimentos conmigo, no los voy a acusar si me muero’”, recordó la cantante.

La rockera, hija de Silvia Pinal, reveló que la han operado más de 40 veces a raíz de estas complicaciones y que aún no logran sacar todo el material dañino de su cuerpo, pero que cada día se siente mejor y poco a poco ha aprendido a cuidarse mejor.

Tengo una historia clínica que wow, me deben cambio allí en el hospital, soy la VIP de ahí. Yo ya no me siento mal, siento que mi cuerpo ya casi no tiene casi nada porque me han rebanado una tras otra… pero amo sentirme bien y ahora me cuido más que antes”, agregó La Guzmán.

Le contó a Yordi Rosado que las intervenciones quirúrgicas fueron tantas que hubo un momento en el que estuvo a punto de tirar la toalla, sin embargo, fue el amor de su público lo que le dio la energía que necesitaba para salir adelante cuando ya no podía más.

Una vez sí le hablé a mi papá y por eso me puse esta calaca aquí en el oído, porque me llegaba la muerte a decir: ‘Vámonos’, y yo: ‘Noooo’ y le hablé y dije: ‘Papi, ya quiero tirar la toalla, ya estoy cansada’… Y me dice: ‘nada más quiero que saludes a mi amigo’ y me pone al público, y has de cuenta que entraba vida por mis oídos y salí del hospital”.

Enrique Guzmán le puso al teléfono a su público durante un concierto y ello le devolvió las ganas de vivir. Foto: Facebook.

Esta batalla jamás impidió que ella saliera adelante y continuara trabajando en lo que más ama.

Tenía una herida de 27 centímetros para arriba, para abajo, para un lado y para el otro. Todavía me siguen sacando… pero aún así yo sigo cantando”.

Ahora, la mamá de Frida Sofía se siente mucho mejor y se encuentra en una etapa llena de luz, algo que incluso refleja en su hogar.

Dije: quiero una casa de luz… porque eso es lo que siempre busco, luz y claridad… la verdad tengo mucho que agradecer de estar viva y estar bien”.

Alejandra Guzmán quería ser madre pero de un varón

En la misma entrevista, Alejandra Guzmán le confesó a Yordi que en realidad ella quería tener un hijo, no una hija.

Con esta declaración, la reconciliación con su hija Frida Sofía está cada vez más lejos.

Frida Sofía ha declarado en reiteradas ocasiones que no desea una reconciliación con su mamá, Alejandra Guzmán. Foto: Especial.

Madre e hija están peleadas desde hace varios años cuando la joven la acusó de salir con sus ex novios y de abandonarla desde su niñez.

