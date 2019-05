Alejandra Guzmán rompe el silencio y le contesta a su hija Frida Sofía 

Luego de que Frida Sofía criticara en pleno 10 de mayo a su madre Alejandra Guzmán, la cantante ya reaccionó.

El programa el Gordo y la Flaca encontró a la cantante en el Aeropuerto de Los Ángeles y le cuestionaron la relación que tiene con su hija.

Yo estoy tranquila, le he dado todo lo que he podido", afirmó Guzmán.

Y es que Frida Sofía el pasado 10 de mayo se expresó muy mal de su madre, incluso hasta le deseó la muerte.

Guzmán en la entrevista no dudó en decir que siempre ha trabajado para que ella tenga todo.

Le he dado dos carreras, un patrimonio, todo lo que he podido, soy una madre trabajadora, he sido madre y padre, no ha sido fácil, la amo y la he amado siempre", dijo.