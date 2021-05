CDMX.- Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía confirmó que Alejandra Guzmán sacó de su testamento a su hija, y negó que Frida tome venganza tras este hecho.

Según lo reportó TvNotas, la ex pareja de Guzmán, Pablo Moctezuma reveló que espera que la rockera dé un paso atrás.

Me entero que Alejandra la quitó de la herencia, eso a Frida le viene valiendo tres cacahuates, ese no es es el problema aquí. No son departamentos, no son coches, me encantaría que en verdad tomará un paso atrás (Alejandra) y escuchara tantito lo que tiene que decir su hija",