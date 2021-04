Alejandra Guzmán tiene su cirugía 32 en medio de polémica con Frida Sofía

México.- Alejandra Guzmán, quien se encuentra entre la espada y la pared por la acusación que hizo su hija Frida Sofía contra su abuelo Enrique Guzmán, por abuso sexual, se sometió a su cirugía número 32 para retirarle polímeros alojados en su cadera.

Aunque la cirugía se realizó desde inicios de abril, hasta hoy, su doctora, María Elena Sandoval, habló del estado de salud de Alejandra Guzmán.

Explicó para el programa “Ventaneando” que la cirugía fue para extirpar otro trozo de polímero que se encontraba en su cadera izquierda.

Detalló que se trató de una aglomeración de tejido duro que colocaron encima exactamente de lo que es la cadera, por encima de donde está esa zona de la cabeza del fémur, donde está la prótesis de titanio.

La doctora María Elena Sandoval explicó para TV Azteca que la intervención quirúrgica a Alejandra Guzmán fue por el desprendimiento de los pequeños polímeros, (que) mandan pequeñas partículas como burbujitas o como gotitas, “vamos a llamar, de un material oleoso, es decir, aceite”, comentó.

A semanas de la operación, la doctora visita a La Guzmán para revisión post operatoria en la que le cambia el drenaje para que se recupere de la mejor forma.

Aunque se le puso un drenaje, es decir, un tubito conectado a una succión negativa para que vaya drenando el seroma (acumulación de líquido) postquirúrgico, cumplió un tiempo ese drenaje y se tuvo que quitar, al retirar ese drenaje, ya no hay manera que salga ese líquido si se llega a ir formando, entonces fue acumulando paulatinamente y es lo que yo periódicamente, le estoy drenando, es decir, se aspira y se retira ese seroma”, explicó.

Agregó que se le drenó 35 mililitros, después se le retiró 24, después 20, después 16, paulatinamente y apenas hace 2 días fue que le retiré aproximadamente 6 mililitros”.

A pesar de las múltiples cirugías a las que la hija de Silvia Pinal se ha sometido para revertir el daño de los polímeros, la cantante de 53 años sigue en riesgo, pues lo tiene en muchas áreas de su cuerpo, lo que podría reactivar y agravar su salud en cualquier momento.

La cantante Alejandra Guzmán anunció hace un día la cancelación de su concierto en línea que tenía programado para este 15 de mayo en el Auditorio Nacional, por problemas de salud.

A través de sus redes sociales, la rockera explica a sus millones de fans que con el fin de entregarles el mejor show, cambió la fecha de su concierto al 3 de julio.

Me acaban de operar como saben y me estoy recuperando, quiero hacer un mejor show y voy a posponer el Auditorio Nacional, el online porque hay nuevas coreografías, arreglos, y tengo que estar entera para ustedes, entonces espero que me comprendan, los espero”, dice Alejandra Guzmán en un video que compartió en redes sociales.