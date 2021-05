Me rompió la nariz, es igual que su padre: Kenny sobre Alejandra Guzmán

México.- Alejandra Guzmán sí se transforma en una mujer violenta cuando consume alcohol, afirma Kenny Avilés, de Los Eléctricos, quien convivía con ella de joven y no solo fue testigo, a ella le rompió la nariz.

Kenny Avilés le contó a Gustavo Adolfo Infante que cuando convivía con Alejandra Guzmán y su entonces pareja, Pablo Moctezuma, la hija de Silvia Pinal se volvía agresiva.

Kenny, quien aceptó a La Guzmán como corista en la banda con Los Eléctricos, compartió que vivió de cerca los momentos de furia de la hija de Enrique Guzmán, y no fue una, sino varias las veces que vio cómo el alcohol la cambiaba.

Pero eso no fue todo lo que Kenny Avilés contó, también recordó cuando la mamá de Frida Sofía le rompió la nariz cuando comenzó a soltar patadas cuando regresaban de comer en un restaurante cerca de Tepoztlán.

La vez que me rompió la nariz, veníamos de un restaurante muy cerca de Tepoztlán; veníamos en el carro el chofer, el novio de Alejandra en ese tiempo (adelante), no me acuerdo cómo se llamaba, pero era muy guapo, mi marido, Alejandra Guzmán y yo”, recordó Kenny, de los Eléctricos.

Se empezó a enojar con el novio, pero el novio venía adelante. De repente le empezó a dar unas patadonas bien cañonas, pero él no hacía nada y me dio en la nariz, porque la patada era para el novio, no para mí y me da en la nariz y toda la carretera vine sangrando”, recordó Kenny.