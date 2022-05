Monterrey.- Alejandro Fernández regresó a Monterrey para ofrecer dos conciertos, y en la primera fecha, se mostró más sensible y conmocionado por el asesinato de 19 niños en Uvalde, Texas.

El hijo de Vicente Fernández se convirtió en abuelito de dos bebés en el último año. Primero de Cayetana de 1 año de edad y este 2022 de Mía, quien apenas tiene 2 meses de nacida.

Alejandro Fernández presumió estas imágenes de Cayetana y Mía en sus redes sociales./ Foto: Instagram

Es por esto que ‘El Potrillo’ no pudo evitar hablar de la tragedia ocurrida en una escuela primaria en Texas, donde 19 menores de edad perdieron la vida luego de que un hombre armado irrumpiera en el lugar para matarlos sin piedad.

La madrugada del 28 de mayo de 2022, el artista de 51 años, ofreció la primera de dos presentaciones en el Domo Care, y ahí pidió a sus fans que hay que cuidar a todos los niños porque son lo más valioso en el mundo.

Alejandro Fernández durante su concierto en Monterrey./ Foto: Facebook

"Esta noche quiero hacer una mención, quiero dedicar este espectáculo a todos los niños y a todas las familias en Uvalde, Texas, aquí al otro lado de la frontera, que tuvieron este grave problema", dijo Alejandro al inicio de su show.

"La violencia es un cáncer que hay que erradicar. Abracen siempre a los suyos y no olvidemos que la vida de los niños es lo más valioso que existe en este mundo", agregó.

Fernández presentó Hecho en México Tour 2022 en Monterrey y también hizo una invitación a los presentes para hacer de sus canciones una medicina, si es que habían perdido a algún familiar.

"Ha sido una espera larga, y durante todo este tiempo hemos pasado por momentos difíciles, a muchos se nos han ido seres queridos, así que esta vez los invito a que la música sea nuestra medicina, que nos ayude a recordarlos y que nos una", exhortó.

Alejandro Fernández recordó a su papá Vicente Fernández al interpretar varios de sus temas./ Foto: Facebook

Entre los temas que ‘El Potrillo’ cantó esa noche estuvieron: "Es la Mujer", "Estuve", "Hoy Tengo Ganas de Ti", "La Mesa 20", "Unas Nalgadas", "Más No Puedo", "Mátalas", "No Lo Beses", "¿Qué Voy a Hacer con Mi Amor?", "Me Hace Tanto Bien", “El Corrido de Monterrey" y "Por Tu Adiós", esta última en formato acústico.

También recordó a su "viejón", como se refirió a su papá, fallecido en diciembre pasado, primero lo hizo al cantar "Estos Celos" y al final del show con temas como "Por Tu Maldito Amor", "Hermoso Cariño", "Volver, Volver" y "El Rey".