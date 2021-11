Monterrey.- Alejandro Fernández enloqueció a los miles de asistentes al festival Pa'l Norte la noche de este sábado y su nombre se volvió tendencia en redes por su debut en el famoso evento musical en Monterrey.

Esta es la primera vez que "El Potrillo" se presenta en el festival Pa'l Norte que se realiza en el Parque Fundidora, en Monterrey, Nuevo León durante este fin de semana.

Alejandro Fernández salió al escenario Tecate Light y para comenzar su show interpretó “No lo beses” y “Decepciones” desatando los gritos de miles de gargantas en el lugar.

El cantante jalisciense sorprendió a los asistentes al festival Pa'l Norte al invitar al escenario a Joss Favela con quien interpretó a dueto la canción “A qué sabe el olvido”.

Pero fue cuando cantó “El Corrido de Monterrey” que recibió una gran ovación de los miles de asistentes quienes no pudieron contener las ganas de bailar y cantar el tema a todo pulmón.

En redes sociales compartieron imágenes de la presentación de 'El Potrillo' en Monterrey. Foto: Twitter

La noche no podía estar completa sin que interpretara las canciones que ha convertido en un gran éxito el hijo de Vicente Fernández.

'El Potrillo' interpretó “Canta corazón”, “Me dediqué a perderte” y “Como quien pierde una estrella”, entre otros temas, acompañado de las miles de voces que se dieron cita al Parque Fundidora la noche de este sábado.

Calentaron motores para Alejandro Fernández

Antes de Alejandro Fernández ya habían prendido los ánimos en el escenario Tecate Light grupos extranjeros como The Whitest Boy Alive, comandados por Erlend Øye, quienes tenían 10 años de no presentarse en México juntos, y la británica banda The Kooks. El broche sería la agrupación de neopsicodelia australiana Tame Impala.

El grupo The Whitest Boy Alive se presentó en el mismo escenario de Alejandro Fernández horas antes. Foto: Instagram

La banda británica The Kooks dejó el escenario 'calientito' para la llegada de 'El Potrillo' al festival Pa'l Norte. Foto: Instagram

Alejandro Fernández en el Festival Internacional del Globo

Este domingo Alejandro Fernández será parte del Festival Internacional del Globo, presentación que marcará su debut en el FIG.

‘El Potrillo’ presentará en tierras guanajuatenses su exitosa gira “Hecho en México”, con la que ya ha pisado escenarios en Estados Unidos y que ahora continuará por el país.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos