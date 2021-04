FOTOS. Alejandro Fernández llega a los 50 años con novia, nieta y fama

México.- Alejandro Fernández se encuentra de manteles largos por su cumpleaños 50, y seguramente lo celebrará en familia, pues no sólo dio negativo al Covid-19, sino que es su primer cumpleaños como abuelo.

Su hija Camila dio a luz hace unas semanas a la primer nieta de Alejandro, Cayetana, a la que ya quiere ver más grande para mal educarla, dijo.

Su hija Camila Fernández, quien lo considera su mejor amigo, fue la primera en felicitarlo. Foto: Instagram.

Y hace dos días, informó a través de sus redes sociales que ya dio negativo al Covid-19 en la última PCR que se realizó, y agradeció el apoyo de sus fans.

“El Potrillo”, uno de los cantantes más asediados por el público femenino, inició su carrera oficial a los 21 años de edad, y desde entonces es considerado uno de los grandes exponentes de la música regional mexicana y pop latino.

Alejandro Fernández inició su carrera como solista a los 21 años de edad, aunque antes ya había pisado los escenarios. Foto: Especial.

Pero sus fans no ven sólo su talento en los escenarios, sino su físico, pues con el look que elija, los piropos no le faltan.

Con el paso de los años, Alejandro Fernández no solo se ha consolidado como cantante, también ha ido evolucionando físicamente, se le ha visto con el pelo largo, corto, con barba o sin ella, de canas o cabellera negra.

Alejandro Fernández supera el Covid-19 y deja la soltería

A días de llegar al medio siglo de edad, Alejandro Fernández compartió con sus fans que superó el Covid-19, el cual le impidió cantar en los Latin American Music Awards 2021, el pasado 15 de abril, pues dio positivo horas antes.

Durante este tiempo, el hijo de Vicente Fernández sólo recibió muestras de aliento y apoyo por parte de amigos y fans, lo cual, asegura, le ayudó en su recuperación.

"El Potrillo no pudo estar en la última entrega de los Latin AMAs, donde recibiría el "Premio Ícono". Foto: Especial.

Gracias a todos por sus oraciones y buenos deseos. Acabo de recibir el resultado de mi última PCR y salí negativo a COVID-19. Su cariño fue lo que me ayudó a salir de esto. Recuerden la importancia de vacunarse”, escribió Alejandro Fernández hace dos días en Instagram.

Pero antes, rompió el corazón de sus millones de fans al aceptar para “El Gordo y la Flaca” que ya no está soltero, pues tiene pareja.

Yo estoy muy bien, sí. Pues en eso ando, sí tengo compañera”, le dijo a Raúl De Molina.

Alejandro Fernández Abarca nació en Guadalajara, Jalisco el 24 de abril de 1971. Es el tercer hijo de cuatro, del famoso cantante ranchero Vicente Fernández y de María del Refugio, conocida como “Doña Cuca”.

“El Potrillo”, como lo apodó su padre, creció en el seno de una familia tradicionalmente unida. Tiene dos hermanos mayores Vicente Jr. y Gerardo, y una hermana menor, Alejandra.

Sus inicios en los escenarios

En 1976, Vicente Fernández presentó a Alejandro al público e interpretó “Alejandra”, frente a más de 10 000 personas. A los cuatro años trabajó en la película Picardía mexicana y recibió su primera compensación económica.

A los 18 años colaboró con su padre en un disco homenaje a la música mexicana México, voz y sentimiento con el tema “Amor de los dos”. Ese mismo año, filmó junto con su padre la película, “Mi querido viejo”.

Pero su debut oficial como artista se dio el 30 de marzo de 1992, con la publicación de su primer álbum homónimo titulado “Alejandro Fernández” bajo el sello Sony Music. Con este material, recorrió México y algunas ciudades de Estados Unidos.

Sus premios

“El Potrillo” posee una sólida carrera discográfica y ha sido acreedor a dos Grammy Latinos y seis Premios Billboard.

Pero no sólo eso, ha logrado vender alrededor del mundo aproximadamente 15 millones de álbumes.

El 15 de septiembre de 2004, se presentó en el Caesar’s Palace de Las Vegas, Nevada, donde recibió las llaves de esta ciudad, de manos de Pablo Castro Zabala, presidente de la Asociación Internacional de Radio, Prensa y Televisión.

Larry Luna, embajador del Estado de Nevada; proclamó el 15 de septiembre como el día de Alejandro Fernández en Nevada, y el senador Harry Reids, representado por Cristina Martínez, declaró que ese día sería el día nacional de Alejandro Fernández en Estados Unidos.

El 2 de diciembre de 2005, la ciudad de Los Ángeles, le dio el honor de una estrella en el legendario paseo de la fama de Hollywood, en Hollywood Boulevard.

El cantante tiene su propia estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Foto: Especial.