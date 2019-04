Alejandro Sanz suspende promoción de su nuevo disco por neumonía

En medio de la promoción de su nuevo material #ElDisco, Alejandro Sanz contrajó una fuerte neumonía, por lo que tuvo que suspender sus actividades temporalmente.

A través de sus redes sociales, el cantante español anunció que por el momento tendrá que cancelar sus compromisos por problemas de salud y ofreció una sentida disculpa a sus seguidores.

“Una neumonía me ha obligado a suspender temporalmente todas las actividades programadas para el lanzamiento de #ElDisco, los medios, mis fams me esperaban y no hay peor sensación que no llegar donde eres esperado”, publicó.

Hoy no es jueves es casi viernes…#ELDISCO lleva mucho esperándoos y más aún después de tantos abrazos a ojos cerrados recibidos en estas horas, sólo me apetece devolvéroslo a golpe de escenario en #LaGira

#TBT pic.twitter.com/BkRZjIeGtp — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) 4 de abril de 2019

#ElDisco

#ElDisco es su décimo segundo álbum, en el que Sanz colabora con artistas de la talla de Nicky Jam, Camila Cabello y Judith Neddermann.

Fue grabado en Miami entre marzo y octubre de 2018, informó su disquera Universal Music y se tenía programada que Sanz iniciará #LaGira el 1 de junio para promocionar dicho material, pero ahora queda en pausa dicha promoción.