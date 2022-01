Alejandro Speitzer se lanza sobre Roberto Palazuelos y él así le responde

Ciudad de México.- Después de que Roberto Palazuelos se registrara como precandidato del partido Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado de Quintana Roo, Alejandro Speitzer le lanzó severas críticas a través de redes sociales.

A través de la red social Twitter, Speitzer se le fue a la yugular al también abogado mexicano, pues aseguró que hace falta mucho más que buena voluntad para tratar los problemas que vive nuestro país.

Además, el actor mexicano, sugirió a su colega cambiar de opinión, pues aseguró no cuenta con la preparación ni la experiencia necesaria para desempeñar un cargo público.

Por lo anterior el “Diamante Negro” fue entrevistadon en el programa de Gustavo Adolfo Infante para conocer su opinión acerca de las duras declaraciones del protagonista de "Oscuro Deseo".

Después de la gran polémica que trascendió, primero en torno al registro del actor como precandidato y después por las críticas de Alex Speitzer, Roberto Palazuelos fue cuestionado para conocer su postura ya que prácticamente se encuentra en el ojo del huracán.

Por curiosamente el actor que da vida al juez del programa cómico “Perdiendo el juicio”, aseguró no conocer al actor mexicano, incluso destacó que nunca en había escuchado hablar de él.

Ni lo conozco al tipo, no sé quién sea. En mi vida había oído su nombre, ni sé cómo sea, luego me mandas una foto para ver cómo es”, declaró Palazuelos.

Durante la charla que le dedicó al programa "De Primera Mano" de Imagen Televisión, e también el empresario aseguró en que no tiene por qué caerle bien a todo el mundo:

El "Diamante Negro" aprovechó la entrevista con el periodista de espectáculos para comentarle que así como ha recibido críticas también hay mucha gente que está a favor de él y que respaldan su candidatura, pues ya le han brindado su apoyo.

Infante también le cuestionó las razones que lo llevaron a aspirar a la gubernatura de Quintana Roo:

Para mí es muy importante lo que voy a hacer, porque vivo aquí, porque tengo muchos intereses aquí y por que me preocupa mucho la inseguridad, me preocupa mucho la ecología y me preocupa mucho muchas cosas, por lo tanto aquí estoy”, declaró.