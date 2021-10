México.- Tal parece que a Aleks Syntek le gusta estar involucrado en la polémica, pues ahora volvió a crear controversia al negarse a participar en un evento con causa, ya que a cambio de su colaboración quería dinero a cambio.

El cantante Aleks Syntek causó asombro y molestia sus colegas, debido a que fue invitado a participar en un evento altruista, sin embargo, según la información que se ha dado a conocer, el autor de "Sexo, pudor y lágrimas" quería que le pagaran por su actuación, aún cuando todos los demás lo harían de manera gratuita, pues de lo que se trataba era de sumar esfuerzos.

Según información publicada por Reforma, en su columna Punto G y retomada por Grupo Fórmula, Aleks Syntek se negó a cooperar con otros artistas, quienes lo invitaron a un evento con causa a realizarse en el Auditorio Nacional, y es que el cantautor pidió dinero a cambio de participar.

Obviamente esto causó la molestia tanto de organizadores del evento como a otros participantes, pues ningún otro famoso cobraría por participar, ya que la idea precisamente era apoyar, así como promover algunos sectores de la música.

No hubo manera de convencer a Aleks Syntek que donara su talento, y los organizadores del evento obtuvieron un 'no' definitivo del cantautor.

El cantautor Aleks Syntek se ha visto involucrado en varias polémicas. Foto: Instagram

¿A Aleks Syntek le gusta la polémica?

No es la primera vez que el nombre de Aleks Syntek se ve involucrado en un escándalo, algunos de los más sonados fue cuando criticó el género del reggaetón.

El reggaetón viene de los simios, ojo", consideró Syntek en una entrevista para Saga Live hace algunos años.

En esa misma entrevista para la plataforma digital, había dicho: "¿Por qué el mismito ritmito todos? ¿Por qué la misma letra? ¿Por que las mismas misoginias y vulgaridades? Ya estoy hasta la ma... de oír lo mismo?".

Aunque esa no fue la única vez que se pronunció contra este género, pues en 2019 le respondió al reguetonero Maluma el reclamo de este debido a que no fueran considerados en la entrega de los Latin Grammy, ya que le dijo que en esos premios se reconocía la calidad, no la popularidad.

Además se vio involucrado en una acusación de acoso de un menor de edad; otro escándalo fue cuando el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) le retiró el título de Embajador de Buena Voluntad luego de que el cantante hiciera una serie de comentarios homófobos en su cuenta oficial de Twitter.

