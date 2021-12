Alerta Spoiler: Destapan tráiler de Doctor Strange

AM.- ¡Alerta Spoiler! La locura de ‘Spiderman: No Way Home’ llevó a varias teorías en torno a la siguiente película de Dr. Strange, y así fue, dos escenas post créditos confirman lo que muchos temían.

Aunque se destapó que “Dr. Strange in the Multiverse of Madness”, se estrenará el primer trimestre del 2022, no había dato o una fotografía que lo respaldara.

La serie What If... revelará algunos secretos. Foto: Especial

Pero fue hace una horas que se confirmó que WandaVision, Mordo, regresarán con todo para esta película que se proyectará el 6 de mayo de 2022.

Dr. Strange, desatapan tráiler. Foto: Especial

¿De qué va?

Dr Strange tendrá relación directa con La Bruja Escarlata (Wanda), ambos tienen una conexión mágica que escapa a la mayoría de los personajes que conforman el Universo Marvel. Esto podía haber sido intuido desde el final de la serie de WandaVision.

Dr. Strange, Foto: Especial

En ella se retomó el tratamiento de las líneas temporales y apareció el personaje que, hasta el momento, las manejaba. Fue Kang el Conquistador, quien se presenta no solo como el villano de Ant-Man y La Avispa: Quantum Manía, sino también como uno de los principales adversarios de toda la narrativa.

Dr. Strange es una de las películas más esperadas. Foto: Especial

Además, en Loki, se manejan esos vacíos temporales y cómo serán resueltos por el hechicero.

Otra de las recomendaciones, antes de ver la nueva película de Dr. Strange, es ver la serie “What if…”, que explora líneas de tiempo alternativas en el multiverso que muestran lo que sucedería si los momentos importantes de las películas de MCU ocurrieran de manera diferente.

