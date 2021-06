Alessandra Rosaldo sale en defensa de su matrimonio con Eugenio Derbez

CDMX.- En entrevista con el programa “De Primera Mano”, Alessandra Rosaldo habló sobre su relación con el comediante y productor Eugenio Derbez, y negó algún problema marital.

Esto después del estreno de la segunda temporada de su serie “De Viaje con los Derbez”, donde habló sobre los rumores de una separación.

Los comentarios surgieron debido a los roces protagonizados por la pareja en algunas escenas de su reality. Sin embargo, Alessandra brindó una entrevista al programa de “Primera mano” y descartó todo esto.

Siempre va a haber comentarios buenos y comentarios malos, no somos monedita de oro y siempre va a haber quien se divierta y la pase bien y quien no, a eso ya estamos acostumbrados. Hemos aprendido a no tomarlo personal y a enfocarnos en todo lo que está padre y en lo que sí nos gusta. ¡Seguimos juntos!, invictos. Claro que uno nunca sabe, pero todo va bien, todo marchando sobre ruedas”, dijo.