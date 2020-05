Alessandra Rosaldo rompe en llanto al contar como la maltrató Aislinn Derbez

Ciudad de México.- La cantante mexicana, Alessandra Rosaldo, rompió en llanto al recordar como la maltrató Aislinn Derbez cuando había iniciado una relación con Eugenio Derbez.

Durante una transmisión en vivo en donde participaron Alessandra Rosaldo y Aislinn Derbez, contaron como fue su relación de complicada cuando Alessandra empezó a salir con Eugenio.

Antes de que Alessandra y Eugenio se casaran, la hija de Derbez, Aislinn, había regresado a vivir con su papá después de haber terminado sus estudios en el extranjero, pero no se esperaba que al tener una relación, todo cambiaría, pues ella esperaba tener todo igual, aunque tuviera a su ‘madrastra’ viviendo bajo el mismo techo.

Sin embargo, todo esto cambió, pues al estar viviendo Alessandra en la casa de Eugenio las reglas habían cambiado, provocando varias discusiones entre ambas y un ambiente de tensión, esto al grado de que Alessandra se fue de la casa de su pareja y se distanciaron.

Era inmadurez de los tres, no sabíamos cómo manejar la situación, no poníamos límites, no nos dábamos nuestro lugar. Todo estaba muy revuelto”, comentó Alessandra.

Posterior a estos enfrentamientos, comentaron que hasta fueron a terapia para poder arreglar inconformidades, esto fue un éxito, tanto que Aislinn ‘salvó’ la relación de Alessandra y Eugenio pues se convirtió en su cupido.

Con lágrimas, Rosaldo expresó lo agradecida que estaba con Aislinn, pues gracias a las pláticas y consejos para que regresaran, Eugenio se atrevió a pedirle que volvieran e incluso le propuso matrimonio.

Tú has sido un ángel en especial para nosotros. Tu papá necesitaba que tú le dieras permiso de casarse y de tener otro hijo. Él sentía que no había hecho bien las cosas, que no había estado ahí para ustedes como debía. No quería cometer el mismo error", finalizó Alessandra.