Ciudad de México.- A pesar del hermetismo que ha manejado la dinastía Fernández, incluso el personal médico, quienes han soltado a cuenta gotas la información del estado de salud de Vicente Fernández. Fue Alex Fernández quien ya hizo públicas algunas declaraciones sobre el estado de su abuelo, y aseguró:

Él siempre nos enseñó que el trabajo y el mundo sigue, de hecho él me contó varias veces que cuando se murió su papá, que no es lo mismo, porque mi abuelo gracias a Dios no está tan grave, está en el hospital, está mejorando cada día”.