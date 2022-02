Alex Fernández revela la petición que le hizo Vicente Fernández antes de morir

Jalisco.- A casi dos meses de la muerte de Vicente Fernández, su familia sigue con el dolor a flor de piel, uno de ellos es su nieto Alex Fernández quien abrió su corazón ante las cámaras de Ventaneando para contar cómo la han pasado ahora que su “tata” ya no está.

El “Charro de Huentitán” pasó a mejor vida el pasado 12 de diciembre de 2021, no sin antes aconsejar a sus seres queridos, en este caso al hijo de Alejandro Fernández, a quien le habló acerca de la importancia de cuidar a la familia, y fue muy claro en lo su petición, pues aún enfocado en su carrera artística, le pidió que estuviera pendiente de sus hijos.

Me pidió que me hiciera metas, que me propusiera todo, pero que no dejará que la carrera me consumiera, a tal grado que descuidara a la familia. Porque al final de cuentas, es lo que más importa y no te das cuenta que la descuidas hasta que ya pasó muchísimo tiempo y no hay nada que puedas hacer”, contó.