Guadalajara, Jalisco.- El cantante Álex Fernández y su esposa, Alexia Hernández, le dieron la bienvenida a Mía, su primera hija, y segunda nieta de Alejandro Fernández y América Guinart, quienes seguramente se encuentran felices.

A las 9:45 de la mañana de este jueves, Alexia se convirtió en mamá junto al nieto de Vicente Fernández.

La primogénita del hijo de “El Potrillo” pesó 3.15 kilogramos y midió 48 centímetros.

La bebé se convierte en la integrante más pequeña de la dinastía Fernández, pues Cayetana, hija de Camila Fernández y Francisco Barba, cumplió su primer año hace tres días.

El nacimiento de Mía es un sueño hecho realidad para Álex, quien quería que la paternidad llegara temprano a su vida.

Yo siempre, como lo he dicho muchas veces, (he querido) ser papá joven. Eso es algo que tuve la experiencia de vivirlo con mi papá, que él me tuvo muy joven, y hemos tenido una relación muy buena, muy bella, de padre e hijo, pero también como amigos, que eso es algo que también me gustaría con mis hijos”.