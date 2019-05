Alex Lora se disculpa con AMLO por broma de mal gusto de su hija

CDMX.- Alex Lora volvió a dar la cara por su hija Celia Lora, quien, a modo de broma, en una entrevista, dijo que le pidió a un amigo atentar contra la vida del Presidente.

En una entrevista con Adela Micha, en su programa La Saga, en Youtube, la también hija de Chela Lora bromeó con la vida de Andrés Manuel López Obrador, y Adela Micha se carcajeó.

El tema causó reacciones, sobre todo de rechazo a cualquier comentario que incite a la violencia, y fue el líder del Tri, Alex Lora, quien tuvo que dar la cara y ofrecer una disculpa a nombre de ella a quienes se sintieron ofendidos, pero principalmente al Presidente.

Estamos de acuerdo en que pida una disculpa si hizo algo que está mal, y nosotros de antemano pedimos una disculpa a los que no les haya gustado, también a nosotros, queremos que no se sientan mal y nosotros de antemano pedimos una disculpa si alguien se ofendió... nosotros no somos nadie para poder juzgar”, dijo Alex Lora.