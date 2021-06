Alexa y Ginny Hoffman revelaron que abusos de Héctor Parra fueron por 8 años

CDMX.- En conferencia de prensa, Alexa y su madre Ginny Hoffman, en compañía del actor y político Sergio Mayer, hablaron sobre la detención de Héctor Parra por presunto abuso sexual, que comenzó cuando ella tenía 6 años de edad.

Alexa Parra señaló que las declaraciones de su hermana le afectaron, pues ella aún la considera como parte de su familia aunque ella la negó de manera pública.

También ella dice que no es cierto, que ya no siente nada por mí. Pero yo por ella voy a sentir el resto de mi vida porque es mi hermana y le quiero decir que yo aquí estoy para lo que necesite y también dijo que la bloqueé de todas mis redes, sí es verdad, pero ella antes me dijo que yo no era su hermana, que me desconocía, que ya no quería que la relacionarán conmigo", dijo.