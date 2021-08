En nueva película de Alfonso Cuarón actuarán Ewan McGregor y Ethan Hawke

Estados Unidos.- Ewan McGregor y Ethan Hawke serán los protagonistas de la nueva película producida por Alfonso Cuarón “Raymond and Ray” para Apple Studios y Apple TV +.

La película que será producida por Alfonso Cuarón, ganador del Oscar por “Roma”, será escrita y dirigida por Rodrigo García, informó The Hollywood Reporter.

“Raymond and Ray” tratará sobre dos hombres que son medios hermanos, quienes han vivido a la sombra de un padre terrible.

Alfonso Cuarón será el productor de "Raymond and Ray". Foto: Instagram

Pese a todo, Raymond, interpretado por Ewan McGregor, y Ray, papel que hace Ethan Hawke, conservan el sentido del humor y el funeral de su padre les permite reinventarse entre rabia, dolor y locura.

La película “Raymond and Ray” será producida por el mexicano Alfonso Cuarón, además de Bonnie Curtis y Julie Lynn. En la producción ejecutiva participan Gabriela Rodríguez y Shea Kammer.

“Raymond and Ray” se une a una lista de Apple Original Films que incluye a “CODA, señales del corazón”, cinta ganadora de Sundance; “Emancipation” del director Antoine Fuqua y protagonizada por Will Smith; así como "Killers of the Flower Moon" del director Martin Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro y que marca el regreso de Brendan Fraser a la pantalla grande.

