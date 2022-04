Alfonso Herrera será parte de la cinta ‘Rebel Moon’ de Zack Snyder

Los Ángeles.- Se reveló el cast que formará parte de Rebel Moon, el nuevo proyecto de ciencia ficción de Zack Snyder, en el que destaca la participación del mexicano Alfonso Herrera.

Rebel Moon continúa con la línea argumental de Snyder que propone una historia de elementos fantásticos e intergalácticos, justo como en sus proyectos anteriores, entre los que destacan 300 (2006), Watchmen (2009), Batman Vs Superman: El amanecer de la justicia (2016), La Liga de la Justicia (2017) o la arriesgada Ga'Hoole: La leyenda de los guardianes (2010), sólo por mencionar algunos.

Alfonso Herrera se abre camino en el cine internacional. Foto: Icunary.

Ya con una amplia experiencia en el género de la ciencia ficción y en las producciones hollywoodenses gracias a sus papeles en en las series Sense8 y Ozark, ahora el mexicano Alfonso Herrera se prepara para ser parte de esta cinta, en la que compartirá créditos con figuras como Michiel Huisman (Kate, La Maldición de Hill House, Game of Thrones), Cary Elwes (Stranger Things, A Castle for Christmas, La Princesa Prometida) y Corey Stoll (Billions, The Many Saints of Newark, First Man).

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Zack Snyder ha hecho grandes películas que hoy son referente cultural y ha creado universos que han revolucionado la industria cinematográfica. Llegar a esta saga, que es uno de los proyectos cinematográficos más ambiciosos de la plataforma de Netflix, para mi es un gran reto como actor”, dijo Alfonso.

Cabe señalar que esta producción corre bajo la asociación de dos grandes productoras: por un lado, The Stone Quarry Productions, fundada por Zack y Deborah Snyder y su socio productor Wesley Coller; y por el otro lado, bajo la producción de Netflix, la plataforma streaming internacional.

Rebel Moon el nuevo proyecto de Zack Snyder en el que participa Alfonso Herrera. Foto: Especial.

¿De qué va Rebel Moon?

La película contará la historia de una joven que se ve obligada a abandonar su hogar en el borde de la galaxia ante los ataques de los ejércitos del tiránico Regente Balisarius. Así, nuestra protagonista comenzará un viaje intergaláctico lleno de aventuras para reclutar a jóvenes guerreros de planetas vecinos que le ayuden a restaurar la paz en su mundo, pero todo se complica cuando ella descubre su misterioso pasado