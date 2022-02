Alfonso Waithsman, maquillista de Belinda, asegura que ella está muy triste.

Ciudad de México.- El tema de rompimiento de Belinda y Christian Nodal sigue dando de qué hablar, y ahora es Alfonso Waithsman, maquillista de Belinda, quien rompe su silencio y hace fuertes revelaciones de cómo la está pasando en estos momentos su amiga.

Los medios de comunicación fueron a cuestionar a Whaitsman acerca de algunos detalles del rompimiento de los ex “Nodeli”, pero el maquillista no quiso ahondar en los temas que todo México está especulando en estos momentos: las causas del rompimiento y si la cantante regresará el costoso anillo de compromiso que le dió el intérprete de “Botella tras botella”

Es un tema súper delicado porque yo trabajo con Belinda desde hace muchísimos años y es una mujer que, aparte de trabajar con ella, le tengo un gran cariño y hay una gran amistad de muchos años. Y creo que es un tema delicado, no me correspondería a mí decir si (el anillo) lo tiene que regresar o no. Son decisiones de pareja”, aseguró.