México.- Entre mentadas de ma… e insultos a varias celebridades, Alfredo Adame aceptó que perdió la cordura tras su divorcio al grabar junto al Escorpión Dorado su participación en una de sus más famosas secciones, Al Volante.

El video más reciente publicado en el canal Peluche en el Estuche del Escorpión Dorado, es en el que participó Alfredo Adame, pues sin tapujos repartió insultos transeúntes a celebridades con quienes ha tenido pleitos.

Alfredo Adame habló de todas sus polémicas para el programa de YouTube del Escorpión Dorado. Foto: Instagram

Sin embargo, el actor y conductor aceptó que hubo un antes y un después en su vida, pues cuando era protagonista de telenovelas y conductor del matutino “Hoy” no se veía involucrado en polémicas ni pleitos.

De 35 años que tengo en la televisión, 33 nada más pura fama de buenas cosas, caballero, cortés, todo, y luego cuando vino el divorcio (de Mary Paz Banquells) empezaron a ching… que misógino, fue cuando me enchilé y perdí la cordura… me volví loquito”, aceptó.

Alfredo Adame reveló que él se considera un hombre caballero y cortés, pero que quien habla mal de él es por envidioso.

“Las envidias siempre están. Pende… no soy, por qué crees que me dicen el ‘Rey Midas’, todo lo hago oro”, dijo, pues aseguró que hasta las mentadas las vende.

Alfredo Adame lanzó insultos contra Laura Bozzo y Gustavo Adolfo Infante, entre otros famosos. Foto: Captura de video

“Tú sabes que vendo mentadas de ma… a 30 dólares, y hago 40 diarias, 50 diarias”.

Sin embargo aseguró que todo lo que gana lo dona a fundaciones, con tal de no dar a quienes lo tienen demandado.

Aceptó que está quebrado, que no tiene dinero y que sobrevive porque le donan cosas, su hija le lleva “su pollito en un ‘toper’”, “Fabiruchis me manda zanahorias y calabacitas y amigos me mandan... de eso vivo, el dinero lo dono a fundaciones y asociaciones civiles”, aseguró.

Alfredo Adame aseguró que es un tipazo, pero el Escorpión Dorado lo cuestionó por asegurar que no ha atacado a mujeres, sin embargo se expresa mal de varias.

“Yo estoy hablando de una mujer, no de una machorra peleonera como una Laura Bozzo… hay mujeres que te atacan como hombres y se quieren defender como mujeres, ese es el problema hermano”, dijo.

Aunque el Escorpión Dorado intentó que Adame hiciera las paces con quienes se ha enemistado, no pudo lograrlo, pues le pidió que dijera algo bonito a Laura Bozzo y Alfredo expresó: "Aristocrática momia, te mando un saludo y un abrazo muy, pero muy afectuoso, ojalá que te estés quemando en leña verde en el infierno".

En un momento de la grabación, Adame mostró sus habilidades en defensa personal con un grupo de estudiantes en la calle. Foto: Captura de video

Pero Laura Bozzo no fue la única que recibió insultos, Alfredo Adame igual atacó a Gustavo Adolfo Infante, de quien dijo que tiene ‘patas de molcajete’. "Cuando me dijo que tenía el miembro viril chiquito ¿no hasta lo llevé al baño para que lo midiera?", aseguró.

De Platanito dijo que era un "estúpido payaso baboso”. Al youtuber Chumel Torres le dijo "enano acomplejado" y del reportero Esteban Macías, dijo: "es un pu... de mierda, lo he puesto en orden como diez veces al pende…".

El Escorpión Dorado preguntó a Alfredo Adame si alguna vez iba a perdonar a Carlos Trejo, y dijo que en su pu... vida, y que otra vez el 'cazafantasmas' se echó para atrás en la pelea que desde hace mucho tiempo han anunciado.

Durante su trayecto, se encontraron con un grupo de estudiantes, quienes reconocieron que el Escorpión Dorado era más famoso que Alfredo Adame, por lo que también a ellos les hizo señas obscenas, luego se bajaron del vehículo y según él les enseñó métodos de defensa personal.