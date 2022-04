México.- En una entrevista en vivo, Carlos Trejo aseguró que Alfredo Adame sostiene una relación sentimental con su productor, lo que fue aclarado por el actor.

Fue en Venga la Alegría, donde Alfredo Adame respondió a las acusaciones de Carlos Trejo con un fuerte mensaje. En su momento, el cazafantasmas aseguró que el conductor inició una relación sentimental con el productor Fernando Ramírez.

¿Qué puedes pensar del mamarracho ese? ¿Qué puedes pensar de un alcohólico, drogadicto y malviviente?”, dijo Alfredo Adame sobre las acusaciones del cazafantasmas a su persona.

Alfredo Adame confesó que Fernando Ramírez tuvo pleitos laborales con Carlos Trejo, por lo que el productor decidió cambiar de equipo de trabajo.

Alfredo aclara rumores de homosexualidad. Foto: Especial

“Trejo le habló a él para que le produjera un programa de Youtube. Después de tres meses de negociaciones, donde iba y les gorroneaba la comida, los cafés, no ponía un peso para nada… me habló a mí y me dijo ‘quiero hacer un programa contigo’. Se vino conmigo”, expresó para el matutino.

El productor Fernando Ramírez confirmó la versión de Alfredo Adame, asegurando que tuvo un distanciamiento laboral y personal de Carlos Trejo, con quien mantuvo alguna vez comunicación.

Adame y su productor. Foto: Especial.

“No voy a hablar mal de él, pero su coraje es que dejé de trabajar con él para estar con Alfredo”, mencionó.

Las llamadas que tengo con él son desde hace un año, su mejor arma fue grabarme mientras hablaba con él”, declaró sobre las conversaciones que el cazafantasmas dio a conocer en Venga la Alegría hace unas semanas.

Por su parte, Alfredo Adame también dio a conocer que la polémica subió de intensidad, pues Carlos Trejo mandó fuertes mensajes a Fernando: “Lo amenazó de muerte”.

Pese a la polémica, Alfredo Adame está en uno de los mejores momentos a nivel sentimental, pues no duda en llegar al altar con su novia Magaly Chávez.

“La libido la traigo desde que empecé a salir con ella como novios. Mis niveles de la libido se fueron hasta arriba”, confesó.