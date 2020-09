Alfredo Adame arremete contra conductores de 'Hoy' y Galilea Montijo responde

Ciudad de México.- El actor mexicano, Alfredo Adame, arremetió contra conductores del programa 'Hoy' y Galilea Montijo decidió responderle.

Hace unos días, en el programa de espectáculos ‘Chisme No Like’, el polémico actor decidió lanzar comentarios e insultos en contra de todos los conductores de ‘Hoy’, asegurando que eran unos “lamebotas”.

Todos estos chacaleros, pues no son otra cosa que una sarta de lamebotas que quieren trabajar con Magda Rodríguez, ahora yo les pregunto cuál es la ventaja de trabajar con Magda Rodríguez, puro programa pitero", aseguró Adame.

Después de que el comentario llegara a los oídos de los conductores del programa matutino, Galilea decidió ser la primera en responder, asegurando que él debería estar agradecido de tener el apoyo de la empresa, pues hace unos años también laboró para Televisa.

No sé qué le pasó a Alfredo, la verdad es que no sé. Yo tengo mi opinión que es muy personal y no la voy a dar… Yo creo que en la vida, te vaya bien o mal en la empresa en la que estuviste, confiaron en ti en algún momento y te dieron mucha popo, pero pues confiaron en ti", expresó Galilea.