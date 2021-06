Me tiene envidia porque soy guapo: Alfredo Adame sobre Gustavo Adolfo Infante

México.- Alfredo Adame volvió a causar polémica, ahora asegura que el periodista Gustavo Adolfo Infante es una persona adicta y frustrada que lo mandó matar.

El pleito más reciente de Alfredo Adame es con Gustavo Adolfo Infante al que acusa de planear asesinarlo, contó él mismo para TvNotas, único medio en el que confía.

Adame contó que hasta 2020 llevaba buena relación con el titular de “De Primera Mano”, pero todo cambió cuando el periodista no pudo con la envidia y mostró su verdadero yo, y hasta aseguró que es un adicto, alcohólico y que se mete con trans.

Y aunque no pudo asegurar que le consta, Adame recalcó que Infante se relaciona de manera sentimental con transgéneros.

El galán de telenovelas, de 63 años, recordó que los problemas con el conductor de espectáculos iniciaron cuando este comenzó a darle espacios a Carlos Trejo, “su enemigo”, para que despotricara en su contra.

Señaló que el conductor de “El Minuto que cambió mi destino” lo buscó para contactarlo con el empresario de Aguascalientes Héctor Aguilar, quien planeaba hacer un reality, tipo Big Brother, con él como estrella, pero además invitar a famosos como Laura Bozzo, Carlos Trejo, Niurka y Laura Zapata, con quienes ha tenido problemas, lo cual no le gustó.

La primera cita cara a cara la hizo Gustavo Adolfo Infante; me citó en un restaurante y ahí me presentó a Héctor Aguilar… me explicó que tenía un proyecto, un reality en el que nos iban a encerrar prácticamente un mes en un rancho y que lo quería producir para venderlo a alguna televisora o a Netflix”, contó Alfredo Adame.

Recordó que aunque él les propuso reunirse en su casa para planear el proyecto, Héctor Aguilar le insistió en ir al rancho, incluso le pidió ir solo.

El protagonista de telenovelas como “Más allá del puente” y “Retrato de familia” recordó que comenzó a notar algo que no le gustó y propuso ir al rancho acompañado de su director de cámaras de su canal de YouTube.

En ese momento no me cruzó por la cabeza que la insistencia de que fuera solo al ranch, en realidad era para hacerme daño. Comencé a sospechar hace unos meses, porque desde que inició este año, la actitud de Gustavo Adolfo Infante cambió”.

Agregó que el periodista comenzó a atacarlo a través de su programa, donde le dio espacio a Carlos Trejo y a El Rey Grupero para que pidieran no votar por él y hasta burlarse, porque El Rey grupero hizo un video llamado ‘Pi$% flan’, “donde se burla de mi miembro viril; ahí también sale el imbécil de Pablo Mendizábal”.

El cambio de actitud de Gustavo Adolfo me pareció muy sospechoso y comencé a atar cabos con varias cosas que habían pasado y recordé que antes de que se diera la primera junta para ver lo del reality, un tipo me contactó por Facebook nomás para decirme maricón y poco hombre; nos dimos un agarrón de cuatro o cinco días y hasta me amenazó. Entonces me puse a buscar esos chat para investigar a este sujeto y cuando llegué a su perfil me di cuenta de que era Héctor Aguilar, el mismo empresario que me pedía ir solo a su rancho”.