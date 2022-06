México.- Alfredo Adame regresó a México tras su triunfo en el reality de TV Azteca Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! que se grabó en República Dominicana y confirmó lo que dijo tras ser coronado como ‘El Rey de la Jungla’, que dejará atrás la violencia y evitará las peleas.

A su llegada a la Ciudad de México, el actor y conductor fue abordado por los reporteros de varios medios de comunicación, y aseguró que lo primero que hará es reconciliarse con sus hijos.

Alfredo Adame aseguró que ya no se enganchará ni se peleará con nadie. Foto: Instagram

Por supuesto que voy a arreglar el asunto con mis tres hijos y a seguir mi vida. No cambié, solo regresé a mi esencia, ya no me voy a enganchar, ya no me voy a pelear con nadie, ya no voy a a hacer todos esos rollos”, expresó.

Durante el desarrollo del reality se le vio emotivo y hasta soltó una que otra lágrima. “Yo no soy mucho de llorar, pero esto sí me hizo llorar porque me recordaban en las entrevistas a mis hijos, que si me quería reconciliar con ellos. Llegó el momento de pactar la rendición con ellos”, dijo Adame.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Sin embargo, al preguntarle si usará el millón de pesos que ganó al coronarse en el reality para pagar sus deudas, entre ellas la demanda por difamación que ganó Diana Golden contra él, volvió a generar controversia.

“A Diana no le voy a donar nada, le voy a donar un boleto de avión para que se vaya a Colombia. Desde hace cuatro años, todo el dinero que gano lo dono a causas”, explicó.

Agregó que lo que le pagaron por participar en el reality además del millón de pesos que ganó lo donará a una fundación que ayuda a niñas de escasos recursos que padecen cáncer para que les hagan pelucas, incluso reveló que en próximos días inaugurarán una estética con este fin.

Adame fue coronado como 'El Rey de la Jungla' el en reality de TV Azteca. Foto: Instagram

Adame ya recibió atención psiquiátrica

El famoso de 64 años contó que hace tres años acudió a un psiquiatra y reveló lo que el especialista le dijo sobre su comportamiento.

"Yo fui hace tres años con una psiquiatra y me dijo 'tú no tienes nada, tu único problema es el éxito'. Yo me pasé 33 años en la televisión sin atacar y sin pelearme, pero llega lo del divorcio y comienzan a querer colgarse de mi fama", aseguró para las cámaras de “Ventaneando”.

-