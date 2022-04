VIDEO. Alfredo Adame convoca a rueda de prensa y acaba a golpes con abogado

México.- El actor Alfredo Adame protagonizó una pelea con el abogado de Carlos Trejo cuando ofrecía una rueda de prensa en un restaurante de la Ciudad de México.

El abogado de Carlos Trejo apareció en la conferencia de prensa de Alfredo Adame para reclamarle que fue él quien no se presentó a la pelea.

El tracalero fuiste tú, el que no se presentó en la pelea, fuiste tú, el payaso que no fue a la pelea fuiste tú, el que citó a Carlos (Trejo) en un parque fuiste tú, no fuiste, no fuiste”, se escucha que el abogado le grita.