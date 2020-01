Alfredo Adame cuenta que casi sufrió abusos sexuales cuando era menor

México.- Alfredo Adame es considerado uno de los actores más atractivos de la televisión mexicana, pero en su juventud esto llegó a traerle problemas, pues en más de una ocasión estuvo a punto de ser víctima de abusos sexuales; afortunadamente, cuenta, siempre pudo defenderse.

El primer incidente ocurrió en la secundaria, cuando el director de la escuela en la que estudiaba le "agarró el miembro viril" contó en entrevista con TV Notas.

"Ese día me sentía mal y me dijeron que fuera a la dirección para descansar, pues ahí tenían un diván como de psicólogo. La secretaria me dijo que me acostara y a los pocos minutos llegó este cuate (el director) y me preguntó: ‘¿Dónde te duele?’, y de la nada me empezó a tocar todo el cuerpo; cuando me di cuenta, ya me había desabrochado el cinturón y me estaba agarrando el miembro viril”, contó el actor.

Alfredo Adame agregó que gracias a que siempre practicó la natación, tenía un cuerpo musculoso, por lo que golpeó al director y logró escapar de su oficina.

Lamentablemente, contó, a pesar de que fue con su papá a la escuela a denunciar lo ocurrido "a este tipo no le hicieron nada" y expulsaron a Alfredo Adame.

No fue la única experiencia de abuso que sufrió Alfredo Adame

En la misma misma entrevista, Alfredo Adame contó que desafortunadamente no fue la única vez que fue víctima de algo así, pues cuando era menor también dos sacerdotes "se quisieron propasar" con él en un retiro espiritual.

Pero me los soné y pude evitarlo. Fueron situaciones que me marcaron, pero que me ayudaron a identificar qué personas son malas y, sobre todo, a saber enfrentar mis problemas de frente, sin miedo”, agregó.

Alfredo Adame compartió también que su carrera en la televisión comenzó casi por casualidad, pues él originalmente estaba estudiando para ser piloto. Sin embargo, una huelga en la empresa donde trabajaba para pagar sus estudios lo dejó sin trabajo, por lo que fue a un casting con la novia con quien andaba en aquel entonces y así inició su carrera ante las cámaras con un comercial de brandy.

Sin embargo, contó que siempre tuvo tensiones en su carrera al no ser actor de origen y que a veces se le "salía el Adame", demostrando el carácter fuerte que hasta ahora lo caracteriza, como en el reciente conflicto que tuvo con Andrea Legarreta, de quien se burló en Instagram.