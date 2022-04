México.- Mary Paz Banquells fue la invitada al programa "El minuto que marcó mi destino" que conduce el periodista Gustavo Adolfo Infante, durante el cual habló de la violencia que vivió al lado de Alfredo Adame.

El conductor y actor Alfredo Adame, quien actualmente es conocido por la gran cantidad de escándalos y pleitos que ha protagonizado, estuvo casado 15 años con Mary Paz Banquells, y fue ella quien reveló en su plática con Gustavo Adolfo Infante que tiene un problema, pues es psicótico, que sí temía por su integridad cuando estuvo con él y en una ocasión fue agresivo con uno de sus hijos.

El conductor de Grupo Imagen cuestionó a Mary Paz Banquells si Adame, sin pronunciar su nombre porque lo tiene prohibido por un lío legal, había sido violento en su matrimonio, y ella reveló que desde chico tenía ese problema, pero que a pesar de que intentó hacer que buscara ayuda, no lo logró.

Eso ya desde chico, tiene historia de violencia pero bueno, yo lo he dicho en las entrevistas, nadie me creía que él tiene un problema, y yo luché mucho porque fuera a un doctor (psiquiatra) para checar ese problema, pero no lo logré”, contó.

La hermana de Rocío Banquells, confirmó que Alfredo Adame sí es cinta negra en tae kwon do. “Yo me quedé en el segundo dan, cuando y me salí de esa casa, ya no supe qué más”.

Al cuestionarle qué clase de problema es el que tiene Adame, su ex esposa respondió: “Siempre he pensado que pasa por un problema psicótico, es psicótico, porque además él crea historias y sí se las cree… las vive plenamente, así como te las está contando él en su mente las está viviendo, aunque no sean reales, aunque sea una situación que no haya existido”.

Mary Paz contó que en una ocasión fueron a esquiar y Adame perdió la paciencia con sus hijos e intentó golpear a uno de ellos con un palo de esquí.

Un día estábamos esquiando y mi hijo Diego venía molestando a Sebastián, él se desesperó y comenzó a corretear a mi hijo y como no lo alcanzaba le aventó el pole (palo de esquí) a la cabeza, pero con una fuerza que hasta él se volteó”.

Explicó que ese palo para esquí tiene un pico abajo para la nieve, y que afortunadamente su hijo traía casco, sin embargo se espantó tanto que terminó encerrado en un clóset detrás de las maletas, “ahí fue cuando le dije ‘o vas a un doctor o esta situación no puede ser porque vas a lastimar a mis hijos’”, contó.

Mary Paz Banquells contó a Gustavo Adolfo Infante lo que vivió junto a Alfredo Adame, de quien se divorció en 2017. Foto: Instagram

Aunque aseguró que Adame nunca la golpeó, reveló que en una ocasión estuvo a punto de hacerlo. “Una vez hizo un intento de alzarme la mano, y ahí fue cuando dije ‘si me acobardo igual sí me pega’, entonces me le enfrenté y le dije ‘¿me vas a pegar?, porque no soy tan facilita, también te vas a llevar tus golpecitos’, entonces se frenó”.

Aceptó que la violencia que Adame ejercía en ella y su familia no era precisamente física, sino psicológica, “con palabras que te ofenden, mi autoestima estaba por los suelos, porque además yo me echaba la culpa... le tenía mucho miedo, yo sabía que Alfredo iba a armar escándalos y nunca me imaginé la magnitud”.

Mary Paz reveló que terminó por sentirse inútil y que no servía para nada, pero que gracias a sus tres hijos, su familia y grandes amigos pudo salir de ese estado.

Fue responsable del accidente de sus hijos cerca de Celaya

Mary Paz Banquells reveló que fue Alfredo Adame el responsable de que ella y sus hijos Diego y Sebastián se accidentaran cuando viajaban por el estado de Guanajuato.

“Nosotros íbamos a León a una convención de cómics que era la tienda que teníamos nosotros, Diego le pide a su papá la camioneta para poder llevar toda la mercancía que teníamos”.

Sin embargo, el vehículo no estaba en buenas condiciones, pues le fallaba el muelle; Adame mandó reparar la camioneta, pero a un lugar donde le dieron a escoger si cambiar la pieza o soldarla, por lo que decidió que fuera soldada.

“Al ir con el peso en la carretera se truena, se rompe de donde lo habían soldado y hace como palanca en el pavimento, damos dos trompos y a la hora que estamos en la cuneta es cuando nos golpeamos”, contó, pero dijo que afortunadamente su hijo no iba a alta velocidad, o las consecuencias hubieran sido otras. Tras este accidente Mary Paz estuvo internada en un hospital privado en Celaya, al igual que sus hijos, quienes estuvieron en terapia intensiva.

‘Adame no sabe querer, ni a sí mismo’

Mary Paz, quien se divorció el 8 de mayo de 2017 de Adame, considera que él no sabe querer y que ha acabado con todo en su vida.

“Su gran problema es que no sabe querer, ni a sí mismo…es la única persona que conozco que ha acabado con su vida en todos los aspectos, la imagen hermosa que tenía de caballero, de actor, de conductor, de hombre trabajador, de hombre de familia, la ha ido destrozando poco a poco”.

Alfredo Adame se ha visto involucrado en múltiples escándalos y ha tenido pleitos con varias celebridades. Foto: Instagram

Reclama fuerte Mary Paz Banquells a Gustavo Adolfo

Rumbo al final de la charla, la ex de Alfredo reclamó a Gustavo Adolfo Infante que se hubiera burlado de su hermana cuando Adame, con quien el periodista ahora está peleado y enfrenta un lío legal, acudió como invitado a su programa.

Mary Paz reclamó a Infante que se haya burlado de su hermana cuando Adame la insultó en su programa. Foto: Captura de video

“Con todo respeto, tu caíste y le creíste mucho tiempo y lo apoyaste y alguna vez dijiste que yo no te quería ni saludar porque él había venido a este programa, no fue por eso, yo estaba muy dolida porque de él ya puedo esperar todo lo que quieras decirme, pero en el momento en el que él insultó a mi hermana, la ofendió diciéndole ‘la gorda inmunda' y le seguías la corriente y te reíste”, dijo Mary Paz.

Ante esto, Gustavo Adolfo aceptó toda responsabilidad y le reveló que había pedido que se retirara ese material de las redes sociales y le ofreció una disculpa.

“Quiero quiero que sepas que esa entrevista yo tomé la decisión y le pedí a la empresa que la quitáramos de las redes sociales, porque yo no puedo estar promoviendo las agresiones de Adame y te ofrezco una disculpa por haber sido partícipe”, dijo Infante.