Alfredo Adame le exige disculpa a su hijo Diego, ¡que vaya a mi casa! le manda decir

CDMX.- El actor Alfredo Adame aclaró que aunque no está peleado con su hijo Diego Adame Banquells, sí espera una disculpa, de lo contrario no le interesa tener ningún acercamiento con él

El protagonista de telenovelas no ha tenido una buena relación con su hijo Diego desde hace años.

Su primogénito, quien está alejado del actor, ha declarado que le da miedo convertirse en alguien como su padre, por lo que asiste a terapia psicológica para no repetir los mismos patrones de conducta. A lo que el también conductor reaccionó.

Con el grande no hay relación, nada más no estamos peleados, ni somos enemigos, ni nada, simplemente no hay relación, no, no sé, ay si él quiere, que vaya a mi casa, que me pida una disculpa y con todo gusto.