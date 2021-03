Alfredo Adame rechaza ser amigo del cirujano acusado de posesión de drogas

Ciudad de México.- Alfredo Adame rechazó ser amigo o socio del cirujano Juan José "N", quien fue detenido el pasado fin de semana por posesión de droga y arma de fuego y documentación diversa.

El médico, también conocido como el cirujano de las estrellas, tuvo al actor solamente como su paciente, de acuerdo al mismo intérprete.

El Dr Juanjo Duque en una fotografía que compartió en su cuenta de Instagram./ Foto: Instagram

Yo no soy socio del doctor Duque, no soy su confidente, no soy su amigo, simplemente soy un paciente que llevó a cabo un tratamiento con él que él me pidió hacerme", comentó Adame en entrevista.

Quien celebró la detención de Juan "N" fue el youtuber Rey Grupero y pidió al público que también se denuncie a Adame, quien recalcó que no es socio del médico, sólo fue su paciente.

Gustavo Adolfo Infante entrevistó al cirujano y al actor tras la demanda del Rey Grupero./ Foto: Google

No soy su socio, no soy su amigo, su confidente, no sé dónde vive, me importa un bledo su vida personal. Si yo me doy cuenta o hay algún indicio de que el doctor andaba vendiendo droga ni me le acerco. Se me hace atroz lo que está sucediendo", sentenció

Si lo hizo, qué tonto y que pague las consecuencias, si no, que lo demuestre y le van a tener que pedir una disculpa y reparación del daño", agregó.

De acuerdo con información oficial a José "N" se le investiga también por lesiones, usurpación de profesión. Al respecto, Adame señala que antes de atenderse con él hace más de un año lo investigó y no encontró irregularidades.

Cuando me dijeron el intercambio que me ofrecían me meto al registro de profesiones y ahí aparece el doctor con su cedula profesional y todo el rollo. No sé, entonces falsificó un documento y le pagó a alguien, eso no lo sé", dice. "¿Creen que me hubiera dejado si no confirmo que es un verdadero doctor?".

Pandemia tira negocio de Adame y José "N"

El médico le propuso a Adame hacerle un tratamiento de masculinización a cambio de darle un bono por 200 mil pesos para ser su imagen junto con otros dos famosos.

Después yo vi que era tan buen negocio, porque el doctor ganaba carretadas de dinero; en una plática dijo que quería poner un consultorio en la Ciudad de México, Veracruz, León, Monterrey, entonces yo le dije que yo era empresario y me interesaba, pregunté cuánto costaba poner un consultorio y le dije que yo ponía la mitad", relató Adame.

Fuimos madurando la idea poco a poco y luego se metió muy fuerte la pandemia".

El conductor asegura además que sólo ha visto al doctor 10 veces: cuando cerró el trato, seis veces cuando lo atendieron, en la presentación de su revista, cuando comieron con Gustavo Adolfo Infante y una vez más.

Adame, ¿portador de armas?

En los últimos días se volvió a hablar de un video en el que supuestamente Alfredo Adame amenazaba a una familia con un arma; este material ha sido compartido en las redes sociales del youtuber Rey Grupero quien además está buscando a las personas que aparecen para que cuenten lo que sucedió.

Al respecto Adame comparte su versión de los hechos.

De acuerdo con el candidato a Diputado federal por la alcaldía Tlalpan, hace un año y medio su hijo Sebastián le habló por teléfono, ese día estaba cayendo un "tormentón" y su hijo le dio al coche en un tope por lo que al parecer se había desvielado.

Fui por él a las 12 de la noche a Tlalpan con una grúa y lo trajimos a mi casa. Estábamos metiendo el coche, la grúa estaba maniobrando, de repente llegan 4 coches llenos de borrachos que eran familias, con los estereos hasta arriba; se paran en lo que la grúa estaba maniobrando y de repente un cuate de uno de los coches empieza a gritar 'te voy a matar, si no te mueves te voy a romper el hocico'. A la quinta amenaza me le dejé ir al coche y le pregunté qué pedo traía conmigo”, relata Adame.

El hombre hizo como que se abría la chamarra y como si quisiera sacar una pistola, entonces Alfredo sacó una barra de seguridad y un gas pimienta y le dijo que se bajara, pero otro hombre le dijo que el que gritaba iba muy tomado.

Al otro día la hija de este tipo, que es la que grita, arma un escándalo tremendo en las redes y se lo manda a Carlos Trejo y él lo empieza a difundir y el Rey grupero lo replica. Ahora yo les pregunto ¿ven que traiga una pistola en la mano? Lo que yo traigo es un gas pimienta y una barra de esas que se expanden de guardaespaldas”.

Un video de hace un par de años donde supuestamente Adame porta un arma, se hizo viral de nuevo./ Foto: Google

De cara a campaña política

Para el actor, ninguna de las denuncias que personajes como Rey Grupero han hecho en redes sociales afectará su campaña política que comenzará en el mes de abril.

Yo soy un hombre decente, educado, trabajador, con valores, principios, escrúpulos, que lo ha demostrado. Nunca me vi envuelto en un escándalo de drogas, de alcohol, no he violado un niño, no he matado a nadie, no soy drogadicto, no soy violador, no nada. ¿Qué puede este estúpido decir de mí?”, comenta Adame.

Alfredo Adame aspira a la diputación federal a través del partido Redes Sociales Progresistas./ Foto: Google