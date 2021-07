VIDEO. Televisa le levanta veto a Alfredo Adame, asegura que él brilla por sí mismo

éxico.- Alfredo Adame dio a conocer que retomará su carrera con Televisa, la casa que le dio la oportunidad en el mundo del espectáculo.

El polémico actor acudió a los foros de Televisa para grabar una participación especial en “Más Noche”, programa producido y conducido por Israel Jaitovich.

Agregó que también está en pláticas y escuchando propuestas para participar en telenovelas.

Adame fue abordado en los pasillos de la televisora donde dejó claro que él brilla por sí solo y por lo tanto no le importa con quién tenga que compartir cuadro, así se trate de la misma Andrea Legarreta, con quien vive enemistado desde hace años.

Me importa un bledo con quien esté, yo soy un profesional y brillo por mi mismo”, dijo Alfredo Adame.

En la entrevista dejó claro que aunque no ganó para diputado local en la Ciudad de México, seguirá en la política, y volvió a arremeter contra los que no votaron por él.

Agregó que gracias a los famosos insultos que vende por redes sociales, su popularidad aumentó, tanto que los saludos se han convertido en un gran negocio, pues los vende en Estados Unidos por 49 dólares.

No me arrepiento en lo más mínimo de la mentada de ma… desde el día que se las aventé, porque eso me hizo de una popularidad impresionante”, finalizó el galán de telenovelas.