México.- La ex Miss Universo, Alicia Machado, tenía todo listo para presentar su monólogo "Yo sí soy Arrecha" en Miami, Florida, pero sorprendió que a pocas horas de realizarse se publicó un comunicado en el que informaban su cancelación por motivos de salud.

A través de sus redes sociales se compartió el mensaje en el que explicaban que la salud de la venezolana era primero, y aunque revelaron algunos síntomas que podrían parecer que tiene COVID, aclararon que no se trataba de eso.

Alicia Machado solo explicó que descansaría para reponerse. Foto: Instagram

¡La salud es lo primero! Nuestra @machadooficial lleva un par de días presentando problemas de salud (malestar general, fiebre, dolor corporal) No, no es covid", se lee en el mensaje.

"Sin embargo, por respeto a ustedes y dándole prioridad a la salud hemos decidido suspender la función de #YoSiSoyArrecha prevista para el día de hoy en Miami".

Tras esto comenzaron las especulaciones sobre qué es lo que está afectando la salud de Alicia Machado, pero hasta el momento no se ha aclarado qué tiene, y es que aunque la ex reina de belleza escribió un mensaje, este no sacó de dudas a sus fans.

"La distancia no siempre es indiferencia es solo que hay tiempos donde la atención a ti mismo se convierte en una misión de vida, no todos entienden tu camino y mucho menos nunca será el mismo de alguien más, comprometida en busca de mi felicidad, descanso, me repongo y sigo! Que tengan una noche de paz en el alma y consuelo en el corazón. Los amo!", escribió Machado.

La ganadora del reality La Casa de los Famosos, de Telemundo, recibió mensajes de apoyo y buenos deseos para que se recupere.

“Recupérate pronto Ali!! Saludos y abrazos desde México", "Descansa, a reponer fuerzas y a seguir", "Descansa recupérate mucha fuerza que nuestra virgencita te está cuidando por qué tu eres una guerrera inquebrantable, te mando un abachooo , bechooo y apacho a la distancia", "Descansa y pronta recuperación. Queremos ver esa bella sonrisa pronto. Linda noche y que Dios te bendiga", fueron algunos de los mensajes que recibió.