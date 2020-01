Alicia Machado comparte foto en bikini y dice que se ve gorda

Miami, EU.- La guapa Alicia Machado compartió una fotografía en su cuenta Instagram donde aparece en traje de baño en bikini de hilo dental y dice que se ve gorda y vieja.

La actriz y también exMiss Universo aparece en un bikini en dos piezas rosa con negro saliendo de una piscina con una sexy pose.

Bueno mi gente aquí deprimida ya vieja, gorda y eso que todavía no comienzo las pesas, ni el spinning, sorry espero no ofender a nadie, escribió Machado.