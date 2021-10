México. La salida de Roberto Romano del reality show ‘La Casa de los Famosos’ dio mucho de qué hablar, ya que entre los famosos que más sufrieron su salida, está Alicia Machado, quien mantuvo coqueteos con el participante.

Roberto se convirtió en el séptimo expulsado de la casa luego de haber quedado sentenciado junto a Manelyk y Verónica Montes. Su salida fue decisión del público, quien votó por el participante que querían que abandonara la casa.

Romano tuvo un 49% mientras que Verónica obtuvo el 48% de los votos y Manelyk solo el 3%.

El polémico actor se caracterizó por ser de los integrantes más polémicos del reality, pues desde el inicio del show, protagonizó coqueteos con Kimberly Flores, esposa del vocalista de la banda “La Trakalosa de Monterrey”, Edwin Luna.

Además, no le bastó sólo con Kimberly, pues al mismo tiempo coqueteaba con Alicia Machado, con quién protagonizó una escena de besos muy apasionados.

Luego de su salida del reality, la ex Miss Universo quedó devastada tras la noticia y rompió en llanto, Cristina trató de consolarla, incluso Gaby Spanic se acercó a mostrar su apoyo luego de su reciente pelea.

Luego, Alicia se acercó a hablar con Verónica Montes explicándole que no era nada personal contra ella sólo que estaba muy triste por la salida de su amigo.

Roberto Romano se mostró en shock tras recibir la noticia de su expulsión, incluso rompió en llanto, luego aprovechó para despedirse de sus compañeros y agradecer a Alicia por el apoyo y la fortaleza que le brindó durante el reality.

Muchas cosas sobre todo bonitas, muchas risas, muchos, no sé, estoy muy emocionado, muy nervioso y al mismo tiempo estoy muy feliz por este recibimiento. Todos me dejaron algo que aprender en esta vida, Alicia sobre todo, la voy a extrañar muchísimo, fue un pilar para mí para cuando yo estaba ahí adentro, me dio mucha fortaleza, me enseñó muchas cosas que a lo largo del camino se te olvidan y el reafirmarme el creer en mí, es lo más importante de esta vida”, comentó Roberto Romano.