VIDEO. ¡Alicia Machado enseña las ‘bubbies’ a cámara!

Estados Unidos.- Ahora tocó el turno a Alicia Machado quien se puso en el candelero en su participación en “La Casa de los Famosos”, donde no han pasado ni 20 días y las celebridades encerradas han dado mucho de qué hablar.

En esta edición del reality show, al parecer los famosos se están olvidando que están dentro de una casa con cámaras prendidas las 24 horas del día, siendo vistos por cientos de televidentes, más los miles que se suman en las plataformas digitales.

Al parecer Miss Universo 1996 no piensa ceder ante Kimberly Flores,en un supuesto triángulo amoroso en el que se disputan los brazos de Roberto Romano.

Alicia está tirando sus mejores cartas de seducción, ya que mientras estaba acostada en el cuarto con el galán de 31 años, la actriz no perdió oportunidad para intentar desprestigiar a la esposa de Edwin Luna, quien aseguró “no se comporta como una señora y anda con los pezones al aire”.

Pero, entre charlas, risitas y jugueteos, encendieron la llama y Alicia Machado se lanzó con todo sobre Roberto Romano a quien le enseñó un pecho, haciendo alusión a la plática, pero no sólo el actor lo vió sino la cámara pudo captarlo, pues la ex reina de belleza no traía sostén.

Lo que llamó la atención que, quien echaron de la producción de “Imperio de Mentiras”, por ejercer violencia digital a una mujer, reaccionó poniéndose lentes oscuros y mostrando cierta incomodidad, pues al parecer no la veía venir... ¡¿se asustó?!

Por su parte, se vio que la Machado pretendía darle una probadita a Romano de lo que ella se carga, y sin pensarlo dos veces, se bajó la blusa y le enseñó las bubbies, porsupuesto que él quedó impactado.

