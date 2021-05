Alicia Machado presume torneadas pompas y dice ‘todavía tenemos con qué’

Ciudad de México.- “Todavía tenemos con qué”, dice Alicia Machado mientras da la espalda a la cámara, mira el mar y los seguidores de la actriz se deleitan con su figura.

La ex reina de belleza de 44 años, aparece en un corto video mientras ella va saliendo del mar hacia la playa contoneando las caderas y mirando hacia la cámara, aparentemente de un celular y dice: “para que no digan”.

Alicia Machado no compartió estos videos directamente en su cuenta oficial de Instagram, pero lo que sí quiso expresarle a sus seguidores fueron deseos de felicidad, con una foto en la que aparece como jueza del programa Nuestra Belleza Latina.

Fue en 1996 cuando Alicia Machado ganó el certamen de belleza de Miss Universo, y desde entonces, ha librado muchas batallas que tienen que ver con su voluptuosa figura.

Pero más que nada, los kilitos de más que ha tenido a lo largo de los últimos años, son consecuencia del agresivo tratamiento por el cáncer de mamá que le detectaron, pues los medicamentos hicieron que ganara peso.

Estoy muy gorda y lo sé porque casi me muero el año pasado, mi cuerpo aún no reacciona por la cortisona y medicamentos, ojalá que a ninguno de los que me atacan les pase lo que he vivido, no me importa nada porque estoy sana y ya nada ni nadie me hará sentir mal (…) prepárense porque soy muy joven aún y voy a recuperarme y a poner más bella que nunca. Voy a recuperar mi belleza en manos de mi doc y profesionales”, escribió en una ocasión en Instagram.