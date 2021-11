México.- Alicia Machado se ha convertido en la reina de la polémica al hacer fuertes declaraciones durante su participación en 'La Casa de los Famosos', reality que esta noche llega a su final.

Esta vez la ex Miss Universo habló sobre su pasado, respecto a una relación en la que fue víctima de violencia y aunque no dijo nombres, dejó entrever que se trata del hijo de Joan Sebastian.

Sin decir nombres, Alicia Machado contó que una sola vez un hombre 'le levantó la mano' mientras platicaba con sus compañeros Kelvin Rentería, Cristina Eustace y Pablo Montero sobre los hombres que se sienten muy poderosos porque andan armados y traen guaruras, pero que cuando están solos se les baja el valor.

A mí una vez me tocó uno así, con el que yo salía... ah tu tío, el hijo del gran señor…”, comenzó a contar Alicia Machado.

La reina de belleza venezolana reveló que con el hombre en cuestión salió aproximadamente un mes hace mucho tiempo, cuando tenía dos o tres meses de haber llegado a vivir a México.

Sí, duró un mes... hasta que me levantó la mano y me pegó y me dio un bofetón que me voló tres metros más allá y después fue y me cayó a patadas", contó Machado a algunos de sus compañeros en la casa.

Alicia Machado participa en 'La Casa de los Famosos' donde contó que su agresor la bofeteó y pateó. Foto: Instagram.

"La única vez que un hombre me ha levantado la mano y creo que no le quedaron ganas de volverlo a hacer", agregó la venezolana. Machado contó que en esa situación de violencia hasta una guitarra resultó rota.

Y ese cuate es de esos, por eso le pega a las mujeres, es misógino, y golpea a mujeres, es de esos cuates”, confesó.

Ante el cuestionamiento de Cristina sobre si no lo metió a la cárcel o si había hecho algo al respecto Machado respondió que no iba a mencionar su nombre porque no quería darle publicidad y además “se la cobraron y bien cobrada”.

Ante esto, Pablo Montero, quien supo de quién se trataba el hombre violento del que hablaba Alicia Machado, le dijo “yo pensé que nomás era así con los vatos…”.

Pese a que el nombre del agresor no se reveló, en entrevistas pasadas Machado ha hablado del tema, y en alguna ocasión le preguntaron sobre su relación con José Manuel Figueroa, y contestó: “De esos tropiezos que uno dice ¿qué me estaba tomando en ese entonces?... sí bastante violento… una sola vez me lo hizo, no le quedaron más ganas”.

Farina Chaparro, quien demandó a su ex José Manuel Figueroa por violencia, relacionó las declaraciones de Alicia Machado con su caso. Foto: Especial

Farina Chaparro retoma lo dicho por Alicia Machado

El video de las declaraciones de Alicia Machado respecto a su agresor comenzó a circular en redes sociales, y fue Farina Chaparro quien lo retomó para relacionarlo con José Manuel Figueroa, con quien mantuvo un noviazgo y después demandó por violencia familiar y lesiones.

Gracias Alicia Machado por ese comentario en vivo! Aún sin nombres! Esa guitarra rota aún está en el closet… Supongo que la versión no fue la misma que me contaron cuando todo era miel.. Hasta que en mi presencia hubo también tantas guitarras rotas", escribió junto al video.

“Qué padre sería hacer conciencia con otras mujeres, sobre todo las que están con la misma persona que uno estuvo y no pensar que uno es la única y va a cambiar”, dijo Farina Chaparro.

