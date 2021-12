Alicia Machado corta a Roberto Romano y se lanzan indirectas en redes

México.- Poco les duró el amor a Alicia Machado y Roberto Romano, pues apenas confirmaron su noviazgo tras salir del reality "La Casa de los Famosos" y ahora la ex Miss Universo ya presume que está soltera.

Hace dos semanas Roberto Romano presumía en sus redes sociales su amor por Alicia Machado con quien inició una relación durante su participación en "La Casa de los Famosos", pero ahora ambos confirman que están solteros.

Fue primero la venezolana, quien en noviembre pasado resultó la ganadora del reality "La Casa de los Famosos", quien a través de su cuenta oficial de Instagram publicó un largo mensaje en el que al final asegura que se encuentra soltera.

Apenas hace dos semanas que Roberto y Alicia presumieron su amor en redes sociales. Foto: Instagram

"El verdadero empoderamiento femenino está en nuestras acciones más que en nuestras palabras. Saber discernir lo que queremos y necesitamos en nuestras vidas es determinante", escribió Machado.

Cuidado 2022 que voy con todo, más segura de mí misma que nunca, agradecida por el amor de mi público, soltera, con un corazón blindado y vacunada", agregó Alicia.

Tras este mensaje, Roberto Romano reaccionó en redes sociales, y aunque al principio no quiso aceptar que ya había terminado con Alicia Machado, después lo confirmó y hasta le mandó una indirecta.

Roberto Romano publicó un breve video en el que se ve en la playa él sólo, y algunos internautas le cuestionaron por qué no aparecía Alicia Machado junto a él.

"No está TODO el tiempo conmigo. Tenemos vida además de ser pareja", respondió Roberto.

Sin embargo, después publicó otra foto junto al mensaje: "Domingo vacío de que ya no toy en la playa", y en esta foto un usuario le preguntó si ya estaba soltero, a lo que él contestó con un simple "si".

Este lunes, Roberto compartió un extenso texto, citando a la escritora Marianne Williamson, entre lo que resalta un mensaje sobre la inseguridad que algunas personas sienten, que no quieren que los demás brillen.

"Nuestro miedo más profundo no es el de ser inapropiados. Nuestro miedo más profundo es el de ser poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que nos asusta. Nos preguntamos: ¿Quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso?", es parte del mensaje de Williamson, que Nelson Mandela leyó en su investidura como presidente de Sudáfrica, en 1994.

Más bien, la pregunta es: ¿Quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras", es parte del mensaje.

"Nacemos para poner de manifiesto la gloria del universo que está dentro de nosotros, como lo hacen los niños. Has nacido para manifestar la gloria divina que existe en nuestro interior. No está solamente en algunos de nosotros: Está dentro de todos y cada uno. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás", finaliza el texto.

Algunos de los internautas opinaron sobre el rompimiento de la pareja, algunos a favor, otros en contra.

"Era cosa de tiempo y no fue mucho", "Exactamente ese tipejo a kilómetros se miraba q no es un buen hombre con su chilladera que pasaba en la casa de los famosos pena ajena con ese hombre", le escribieron a la ex Miss Universo.

