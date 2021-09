México.- La cantante Alicia Villarreal contó que se encuentra escribiendo su serie biográfica y quiere que la actriz de Televisa, Angelique Boyer, sea quien la interprete.

Angelique Boyer es una actriz de telenovelas de 33 años./ FOTO: Instagram

Alicia Martha Villarreal Esparza, conocida como ‘La Jefa’, declaró en entrevista con Reforma que la producción de televisión contará su vida artística y personal antes de haber pertenecido al grupo Límite y después de que se lanzó como solista.

Me han estado entrevistando demasiado para esta opción que tenemos, para mostrarle al público lo que ha sido mi historia desde antes de Límite y después", aseguró Villarreal.

Me encantaría que la protagonista sea mi hija, ella ha tomado cursos dramáticos, pero no sé. La verdad tengo una opción que me encantaría mucho que es con Angelina (dijo al referirse a Angelique)", comentó sonriendo.

Alicia Villarreal cumplió 50 años el 31 de agosto./ FOTO: Instagram

Fue en 1995 cuando Alicia Villarreal se dio a conocer en la industria musical como vocalista de Límite, una agrupación norteña ganadora de dos premios Grammy Latino que durante su trayectoria lanzó diez discos, desde “Por Puro Amor” (1995) hasta “Tu Entretenimiento” (2014), aunque en los últimos tres títulos, Alicia Villarreal ya no formaba parte del grupo.

Tras su salida de Límite en 2001, ‘La Güerita Consentida’ decidió lanzarse como solista logrando gran éxito en el género Ranchero.

Alicia Villarreal fue vocalista del Grupo Límite hasta el 2001./ FOTO: Google

Agradece a su público fiel

Con 50 años recién cumplidos, la cantautora de "Te Quedó Grande la Yegua" aseguró que la respalda una carrera de trabajo y esfuerzo.

En una industria de hombres en la que me han hecho a un lado y me he ido por gusto porque no quiero batallar", señaló.

Me he mantenido gracias a un público que ha sido muy fiel, que no me olvida y me exige regresar y en eso estoy", agradeció.

Alicia festejó sus 50 años el pasado 31 de agosto rodeada de sus hijos: Melenie Aideé Carmona, Cruz Ángelo Martínez y Félix Estefano Martínez; y su esposo, el también músico Cruz Martínez, con quien celebró 18 años de matrimonio.

