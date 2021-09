VIDEO. Alicia machado despedaza a William Levy y a Verónica Montes

Ciudad de México.- Sin duda una de las participantes más polémicas de “La casa de los famosos” es Alicia Machado quien se ha mostrado transparente y ha revelado gustos, disgustos y preferencias sin ningún reparo, lo cual resulta interesante para la audiencia saber las opiniones de las estrellas sobre el medio del espectáculo.

Aunque se decía que tras la llegada de Manelyk González la casa ardería, la personalidad de la ex reina de belleza sigue imponiéndose y no ha dejado el protagonismo en el reality show, al poner a temblar a todos los habitantes.

Recientemente se puso como fiera contra Celia Lora y la llamó "pu**, tarántula de mier**" entre otros vituperios dedicados en su contra. Y ahora le tocó a Verónica Montes, quien luego de confesar que tiene un novio afuera de “La Casa de los Famosos”, la Machado la señaló de mustia y asegura que es una tarántula.

Se va sobre Verónica Montes

Mientras la actriz venezolana proliferaba contra Celia Lora, un actor intentaba calmarla, pero ella lo amenazó diciéndole que él pagaría las consecuencias y sería nominado por andar de lambiscón con Celia, incluso diciendo que ella no tiene miedo a las supuestas relaciones que la hija de Alex Lora pudiera tener con narcos u otros criminales.

Y ya con la acalorada charla la ex Miss Universo se le fue a la yugular a Verónica Montes, pues recordó que la peruana andaba diciendo que tenía novio, pero ahora la tachó de "calienta huev**" por andarse empiernado con Jorge Arvena, además de que se metió con la forma de ser de su colega y le dio hasta con la cubeta.

"Jamás trabajaría con #WilliamLevy ese "güey" pero de lejos, es insoportable", dice la ex reina de belleza #AliciaMachado en -La casa de los Famosos- . �� pic.twitter.com/s03NAdnRfQ — Laura Estrada (@LauraEstradaTv) September 27, 2021

Despotrica contra William Levy

En una de las tantas revelaciones que Alicia Machado ha hecho en la casa, dejó en claro su poco aprecio hacia el actor William Levy, quien actualmente protagoniza “Café Con Aroma de Mujer” para Telemundo, misma cadena en donde trabaja la Machado,

Sin tapujos, Alicia gritó a los 8 vientos que William Levy no es de su agrado porque es un “insoportable”.

Las razones de su negativa hacia Levy no fueron claras, pero parece ser no le gustaría volverse a topar con el cubano en uno de sus proyectos. Pues dijo que ya en varias ocasiones ha dicho a los productores que si él va ella no, y la venezolana se ha quedado con los proyectos.

Alicia Machado se ha mostrado como una de las habitantes más controvertidas de “La casa de los famosos” debido a sus constantes pleitos y polémicas declaraciones.

