No tenía brillo y estaba seca: Amanda Miguel sobre su abundante melena

La argentina Amanda Miguel le explicó a Pati Chapoy en una entrevista para "Ventaneando" los motivos por los que decidió desprenderse de su abundante melena al inicio de la pandemia del COVID-19, cuenta que estaba seca y sin brillo.

Ya tenía mucho tiempo que me quería cortar el pelo, ya estaba muy cansada de mi pelo, mi pelo ya no era el mismo, no estaba tan lindo, ya no tenía brillo, estaba reseco, me costaba mucho arreglarme para los shows, verme bien, la pintura era también otro tema que me tenía agotada y decidí por un cambio”, dijo Amanda Miguel.